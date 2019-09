Dólar alto favorece cuentas de 2020

El senador Iván Marulanda, del Partido Verde, expresó que votó negativamente el monto del PGN, por considerar que está desfinanciado en 8,5 billones de pesos. “Es una incoherencia aprobar un presupuesto con ese déficit”.

Efraín Cepeda, congresista del Partido Conservador manifestó que “la parte agria de lo aprobado son los 8,5 billones de pesos, correspondiente a la venta de activos. No me cansaré de repetir que me opondré a cualquier acción contra Ecopetrol”.