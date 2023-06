43 exitosos años: la dueña de Crepes & Waffles revela sus secretos e historia

Pero lo que resulta más sorprendente es que no se han conformado con dar a sus empleados medicina prepagada, programas de vivienda propia, capacitación constante y un clima laboral donde desterrar el racismo y apoyar a las madres cabeza de familia es filosofía esencial.

Están dedicados, como si fuera poco, a convertir el cacao, la vainilla y otros productos en la nueva moneda de cambio de la paz, porque si el cacao de Tumaco es rentable, se le resta poder a los cultivos de coca; si el cacao triunfa en forma de helado Dulce Tumaco y Chocolatadas, se preserva la selva, que es el corredor natural del tigrillo, el tití y otras especies; y de paso se preserva el bambuco, pues los instrumentos de este ritmo tan colombiano se fabrican con los materiales que dona la selva viva.

La compañía estableció una alianza con Cacao Hunters y le compra a las organizaciones locales Cortepaz, Corpoteva y al Consejo Comunitario Bajo Mira.

Pero, ¿Quién es la dueña de Crepes & Waffles?

Beatriz Fernández fue quien junto a su esposo, Eduardo Macías fundaron el restaurante, que inició en un garage, Beatriz es una bogotana que cursó sus estudios de Administración en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).

Para Fernández los productos no son productos, las frutas no son frutas, los vegetales no son vegetales, sino vías para sacar adelante a comunidades apartadas que necesitan integrarse a la economía lícita, al progreso, a la resistencia pacífica.