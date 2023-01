Los bebés del nepotismo, mejor conocidos como los Nepo Babies, son personas que, aparentemente, nacieron con ventajas económicas gracias a las fortunas y al prestigio de sus padres.

Ese peculiar anglicismo, quizás tomará más fuerza este 2023 porque cada vez un nuevo magnate sale a decir que no le dejará un peso a sus descendientes, todo para que se esmeren y puedan valorar cada cosa que consigan.

Hay un listado de celebridades y empresarios que ya se montaron en la ola (ver gráfico), pero para traer la situación al contexto latinoamericano, podríamos citar el caso Austin Santos (Arcángel), famoso reguetonero que no quiere unos hijos mimados e inconscientes. En su caso, no dijo que piensa en quitarles la herencia, pero sí dejó en claro que quiere verlos trabajar y esforzarse.

“Los hijos míos van a trabajar. No te creas que van a ser unos niños ‘riquitos’, yo quería eso hasta que me tocó seguirme jodiendo por lo mío”, comentó el neoyorquino en una entrevista. Y luego complementó: “Eso así no es, ¡que privilegios tienen estos cabrones! Ellos tienen que trabajar también, porque cuando yo me muera, pueden quedarse rotos o gastar más rápido de lo que yo nunca gasté. ¿Tú como valoras las cosas? Cuando las cosas te cuestan trabajo”.

La fortuna total de Arcángel ronda los US$12 millones, al cambio de hoy serían unos $54.552 millones colombianos. Quizás, ese monto no se equipara con el de los otros millonarios que quieren hijos luchadores, pero las razones por las que están cortando el chorro son muy similares.