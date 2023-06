El Gobierno propone que el régimen de transición sea a partir de las 1.000 semanas, pero los Observatorios agregan que sea un poco más específico, cumpliendo no solo el requisito de las 1.000 semanas, sino también estar a menos de 10 años de la edad de pensión al primero de enero de 2025. “ Esas son las motivaciones que tenemos para acotar más los beneficios del régimen de transición, teniendo en cuenta que las pensiones del RPM hoy son muy subsidiadas. Con esta medida disminuimos el costo fiscal ”, dijo Pardo.

Pardo aclaró que esto no implica que la pensión total de las personas que ganen más de seis smlmv sea de un smlmv, sino que, al tener en cuenta los ingresos del Componente de Ahorro Individual, su pensión total deja de estar subsidiada y se asemejaría a los resultados de un sistema de capitalización.

Se aprobó el informe de ponencia del proyecto, por lo que se podrá votar

En sesión en la Comisión VII del Senado, con siete votos por el sí y dos por el no, se aprobó el informe de ponencia positiva de la reforma pensional, con lo que se pasará a votar el articulado. “El debate sobre la reforma pensional es fundamental y debemos abordarlo con seriedad, responsabilidad y respeto. No es ético ni aceptable dilatar para ganar tiempo, nuestro país clama por decisiones concretas, sea que se apruebe o no la reforma, es momento de comenzar a darle trámite”, dijo el recién posesionado presidente del Senado, Alexander López.