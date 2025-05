Reforma pensional llega a discusión de la Corte Constitucional: ¿la tumbará o regresará al Congreso?

Desde el próximo 29 de mayo la Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará si toma una de sus decisiones más trascendentales de la historia reciente: tumbar o no la reforma pensional del Gobierno Petro.

Sin embargo, el hecho de que la ponencia de Ibáñez vaya en ese sentido no quiere decir que la aprobará la Corte en pleno. Los magistrados podrían apoyar a Ibáñez, o negar su ponencia y aprobar otra que devuelva la reforma a la Cámara, o tumbar solo algunos artículos y dejar los demás en firme.

Ibáñez, en ese contexto, descartó otras opciones de ponencia que había considerado, como la de devolver la discusión de la reforma a plenaria de la Cámara, para que se corrigiera el error de no haber dado ese último debate.

A estas posibles fallas, se sumó hace pocos días, una más grave y tiene que ver con la captura que ordenó la Corte Suprema de los expresidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara, Andrés Calle . En el auto de la Corte dice que el Gobierno de Gustavo Petro los habría “comprado” con recursos de la Unidad de Riesgos para que ayudaran a aprobar la reforma pensional y la de salud.

La segunda posible anomalía es la confusa redacción del artículo que gravaría pensiones por encima de $3,6 millones mensuales, y la tercera, que ya es de fondo, es la de crear un régimen especial para el 41% de la población, entre indígenas, afro o campesinos, que implicaría un costo fiscal aún no calculado.

“Eso es básico y no esta definido. Como está es imposible que la reforma se empiece a ejecutar el primero de julio”, advirtió que otro escenario posible es que la Cámara enmiende la fecha de entrada en vigencia de esa ley, posiblemente para marzo del próximo año.

Según una fuente que sigue de primera mano el proceso, faltan pasos importantes para que pueda entrar en vigencia la reforma. “No está claro como los fondos de pensiones le deben pasar a Colpensiones los recursos; si en líquido o si en títulos . No se sabe si a los fondos de pensiones les toca salir a vender todo, mucho está en deuda pública. Y eso para que el Gobierno vuelva e invierta”, dijo la fuente.

En caso de que la devuelvan a la Cámara para corregir el error del debate, una vez aprobada, tendrá que regresar a la Corte Constitucional, con lo cual no habría tiempo de volverla a revisar antes del 1 de julio que entra en vigencia.

Juan Carlos Hermosa Rojas, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, analizó que es muy difícil predecir la votación de los togados. “Considero que en la Corte no hay bloques marcados tangiblemente. Hay algunas tendencias en algunos temas. Pero sobre la reforma pensional es muy complejo pronosticar cómo se va a votar”, apuntó.

Y otros dos que vienen votando todo lo del gobierno a favor: Miguel Polo y Juan Carlos Cortés, sin embargo, no significa que ante decisiones de mayor calado puedan eventualmente distanciarse de los intereses del Gobierno. Las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo están ya de salida, y no sería extraño que su voto haya estado relacionado con la inminencia de su retiro.

Si bien muestra que el Gobierno no pierde todas las batallas en la Corte tampoco ese caso significa que las pueda ganar todas . En teoría, el Gobierno Petro quedaría con dos magistrados alineados con él en cualquier escenario: Vladimir Fernández y el prácticamente elegido Carvajal.

La ponencia a favor de la suspensión la sustentó Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia de Petro, y lo acompañaron con el voto a favor Juan Carlos Cortés, Cristina Pardo, Miguel Polo Rosero y Diana Fajardo. Y no estuvieron de acuerdo: Jorge Ibáñez, Natalia Ángel Cabo, José Fernando Reyes y Paola Meneses.

Esa lectura es apoyada por Darío Ramírez, abogado de la firma Serrano Martínez CMA, quien comentó que hay otras alternativas que permitirían a los magistrados tomar posturas, como la que establece el artículo 241 de la Constitución: si la Corte encuentra vicios subsanables, podrá ordenar la devolución a la autoridad que lo profirió —plenaria de la Cámara— para que se enmiende ese defecto.

Para la gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo, Saida Quintero, la preocupación es si los magistrados lograrán pronunciarse en el tiempo que resta para que la ley entre en vigencia, es decir, unos 40 días.

“Si esto no llega a ocurrir y las demandas no se alcanzan a resolver, pues simplemente la ley entra en vigencia, porque esta se presume legal en cuanto no sea declarada inconstitucional”, precisó.

En caso de que la ley se caiga, igualmente habría vacíos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas que aprovecharon la llamada ventana de oportunidad de traslado?

Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, afirmó que lo más importante es que se tome un fallo y se decida en su sabiduría para tener certeza jurídica sobre el sistema que operará en el país.

En concepto del líder gremial, lo mejor sería una decisión antes de julio para no tener que efectuar un reversazo en varias decisiones. Por ejemplo, sería un dolor de cabeza si comienzan a operar las cotizaciones separadas entre Colpensiones y las ACAIS.

“Las administradoras y todos los agentes del sistema pensional han hecho grandísimas inversiones para adaptar el sistema al nuevo esquema. Son decenas de millones de dólares que han sido invertidos en este proceso de implementación, y pues estos recursos no tendrán un fin claro si la reforma se cae”, sentenció.

