Pese a claridad en muchos temas, Asofondos anotó que todavía hay puntos que no quedaron claros, como el seguro previsional para la población en transición y otros que preocupan, como la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de pensión mínima para la prima media, o el Fondo de Ahorro del Banco de la República para el pilar semicontributivo.

No hay certeza de una eliminación de seguro previsional, pero Velasco manifestó que es preocupante que no haya un plan claro para que la población en transición —mujeres u hombres que acumularon más de 750 o 900 semanas cotizadas al 30 de junio, respectivamente— pueda contar con el seguro previsional, en caso de que sus recursos no alcancen para la pensión.

“Recordemos que el seguro previsional es el que cubre a la población frente a los riesgos de discapacidad y/o muerte. Es clave que, antes del primero de julio, el gobierno presente el plan de qué hacer en los casos en los que el mercado no se puede conseguir ese aseguramiento para la población en transición”, sentencio Velasco.