¿Cuándo pagan Renta Joven? Prosperidad Social confirmó fechas del cuarto ciclo

El cuarto ciclo de Renta Joven ya tiene fecha de pago. Prosperidad Social informó que 1.557 jóvenes recibirán el abono directamente en sus cuentas bancarias el jueves 3 de septiembre, mientras que otros 1.171 beneficiarios que reciben el incentivo mediante giro podrán reclamarlo entre el 4 y el 11 de septiembre.
La entidad destinará $1.091 millones para este ciclo, que llegará a un total de 2.722 participantes del programa.
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