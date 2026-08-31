¿Cuándo pagan Renta Joven? Prosperidad Social confirmó fechas del cuarto ciclo

El cuarto ciclo de Renta Joven ya tiene fecha de pago. Prosperidad Social informó que 1.557 jóvenes recibirán el abono directamente en sus cuentas bancarias el jueves 3 de septiembre, mientras que otros 1.171 beneficiarios que reciben el incentivo mediante giro podrán reclamarlo entre el 4 y el 11 de septiembre. La entidad destinará $1.091 millones para este ciclo, que llegará a un total de 2.722 participantes del programa. Le puede interesar: Colombia Mayor tendrá nuevo pago en septiembre: beneficiará a 3 millones de personas

¿Por qué se aplazó el pago de Renta Joven?

Inicialmente, el cuarto ciclo estaba previsto para finales de agosto. Sin embargo, Prosperidad Social decidió reprogramarlo para garantizar el proceso operativo y normativo relacionado con la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Este instrumento busca determinar quiénes cumplen las condiciones para ingresar y permanecer en los programas de transferencias monetarias. La entidad señaló que su aplicación fue aplazada mientras se realizan verificaciones y ajustes técnicos, con el objetivo de evitar que beneficiarios actuales pierdan o vean interrumpidas sus transferencias.

Fechas de pago de Renta Joven

Los beneficiarios tendrán dos modalidades para recibir el dinero: - Abono a cuenta: 1.557 participantes recibirán el pago directamente en sus productos financieros el 3 de septiembre. - Pago por giro: 1.171 jóvenes podrán reclamar el dinero entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país. En este ciclo, los estudiantes de instituciones de educación superior recibirán recursos correspondientes a la subsanación de matrícula del primer semestre de 2026. Para los aprendices del SENA, el pago corresponde a los meses de abril y mayo de 2026. Lea más: ¿Recibe Renta Ciudadana? El pago que esperaba hoy fue reprogramado para septiembre; le contamos

Jóvenes podrán actualizar sus datos

Prosperidad Social también habilitará el Portal del Joven entre el 3 y el 11 de septiembre para que los participantes puedan gestionar novedades que tendrán efecto a partir del quinto ciclo de 2026. Entre los trámites disponibles estarán: - Actualización de datos básicos. - Graduación de bachiller para jóvenes en estado suspendido. - Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas. Conozca también: Colombia Mayor alista pago de los ciclos 6 y 7 de julio: esto se sabe sobre las fechas, montos y beneficiarios - Retiro del programa. - Aplazamiento. - Cambio de programa de formación. La entidad recomienda a los participantes ingresar al Portal del Joven y mantener actualizada su información para evitar inconvenientes en los próximos ciclos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: