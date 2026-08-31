De La Espriella anunció que creará Bloque Anticorrupción para ir tras redes en el Estado, “venga de donde venga”

En medio de su habitual alocución de finales de semana, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación inmediata del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, una fuerza especializada que tendrá como propósito desmantelar las redes criminales infiltradas en las instituciones del Estado y que se apropian de recursos públicos. Según explicó el mandatario, este cuerpo de élite dependerá directamente del Despacho Presidencial y articulará el trabajo de la Policía Judicial, los organismos de inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Además, contará con esquemas de cooperación internacional y el respaldo operativo de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, cada una en estricto apego a sus competencias constitucionales. Le puede interesar: “Se perdió el rastro” de $1,38 billones en la UNGRD, denunció gobierno de De la Espriella en el “Libro de la verdad” El objetivo prioritario del Bloque será identificar de manera integral las estructuras de corrupción, rastrear estratégicamente los fondos comprometidos y aportar pruebas contundentes a los organismos judiciales, con el fin de acelerar la judicialización de los responsables.

“Sin fueros ni excepciones”

De La Espriella fue enfático y determinante en que la ofensiva no admitirá excepciones ni fueros especiales, y prohibió de manera expresa que familiares, allegados o terceros intercedan ante las dependencias del Gobierno en busca de favores o beneficios particulares. “Perseguiré la corrupción venga de donde venga. Hay corruptos enquistados en el Estado y les vamos a caer. No tolero la corrupción”, afirmó el mandatario durante su alocución. Esta decisión no es nueva. Desde la campaña y luego de su victoria en las elecciones presidenciales, De La Espriella ya había anticipado que tendría “mano dura” contra los corruptos, sin importar de dónde provinieran. Ni siquiera si es desde dentro de su Gobierno.

“Contra la corrupción tampoco habrá contemplaciones. He ordenado crear un Bloque de Búsqueda Anticorrupción para identificar y perseguir las redes enquistadas en el Estado. Vamos a revisar, investigar y actuar, sin importar quién esté detrás”, dijo anoche en su alocución presidencial. Es por ello que esta administración se comprometió a reportar de manera periódica los avances de esta estrategia, con el propósito de recuperar el erario y restaurar la integridad del servicio público. En otras noticias: De la Espriella propone bajar hasta 50 % las multas de tránsito: lo presentará al Congreso

Nada de ‘Paz Total’

Sobre algo que ya se sabía, pero que el jefe de Estado ratificó, en temas de seguridad, confirmó que “la instrucción a la nueva cúpula militar y policial es clara: recuperar el control del territorio y producir resultados”. Señaló que se creó el Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión y se puso fin a tres procesos heredados de la llamada “Paz Total”, sobre los cuales dijo: “no encontramos una voluntad real y verificable de abandonar la violencia y transitar hacia la legalidad”.

Sobre esto, el pasado 28 de agosto, el jefe de Estado firmó nueve resoluciones con las que puso fin a los procesos de diálogo con las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Estas determinaciones cerraron los procesos de negociación que la administración Petro abrió como parte de la política de “Paz Total”, donde los grupos armados aumentaron su presencia durante ese periodo. En particular, las resoluciones establecen el fin de las mesas, revocan el reconocimiento de integrantes de los grupos armados como representantes y retiran las designaciones de los delegados del Gobierno. En el caso de las ACSN, además, las medidas incluyen la solicitud de reactivación de órdenes de captura contra integrantes de esa organización. Uno de los procesos que termina es el que se adelantaba con las estructuras que quedaron bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La Resolución 343 de 2026 ordenó terminar la mesa de diálogos por “ausencia de voluntad de paz”. Lea también: De la Espriella cierra mesas de diálogo de la “Paz Total” con ‘Calarcá’ y otros dos grupos armados Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: