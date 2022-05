Al cierre de la tercera Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Nugil, empresa del Grupo Gilinski, por acciones de Nutresa, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) recibió desde el 6 de abril 469 aceptaciones de interesados en enajenar sus participaciones, que equivalen al 0,71% de las especies en circulación de esta sociedad. Y ante la baja aceptación, Nugil decidió no levantar los límites por lo que la BVC declaró desierta esta OPA.

En esta oferta el objetivo de Gilinski era hacerse con un porcentaje mínimo del 9,6% o máximo del 12% de Nutresa, pagando US$12,58 por acción.

En la primera OPA Gilinski obtuvo una participación de 27,7% en Nutresa cancelando US$7,71 por cada especie, y en la segunda sumó un 3,11% aunque en esta ocasión subió el precio a US$10,48 por acción.

Por las dos primeras OPA Nugil desembolsó US$1.126,9 millones, y por la porción obtenida en la tercera debía pagar otros US$41,11 millones, pero la cantidad no fue suficiente para sus pretensiones, por lo que no levantó los mínimos y no comprará las acciones que aceptaron venderle.

Así las cosas, Gilinski se quedará, por ahora, con el 30,81% de Nutresa.

Desde el 10 de noviembre de 2021 cuando se lanzó la primera OPA por el control de Nutresa el precio de la acción se valorizó un 128,1%, pasando de $21.740 a $49.590, precio con el que cerró la semana anterior.