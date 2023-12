Por casi año y medio el índice de inflación anualizado en Colombia está en dos dígitos y la apuesta del Gobierno es que al cierre de este año el indicador se ubique, por fin, abajo del 10%.

El dato de 10,15% publicado el jueves por el Dane parece confirmar que el costo de vida viene en descenso desde marzo cuando tocó el techo de 13,34%.

Desde entonces ha disminuido 3,19 puntos observando una lenta caída que no favorece los propósitos del Banco de la República que tiene fijada entre 2% y 4% la meta de inflación anual, cosa que no se cumplió en 2021 cuando fue de 5,62%, ni en 2022 marcando 13,12% y que, obviamente, no se logrará este 2023.