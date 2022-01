Samuel, el empresario de 9 años que cazó los tiburones de Shark Tank Colombia

Sobre la historia detrás de la marca, el nombre se le ocurrió a Samuel al fusionar el de sus dos mascotas: Bu porque tuvo un hámster que le decía Buny; y Ki, por su perrita Kira.

“Con el tiempo me he dado cuenta de que los ingresos no son lo más necesario, en realidad lo que estoy haciendo es ayudando a salvar las vidas a los niños porque una de las principales causas de hospitalización infantil es por las llamadas enfermedades evitables que son producidas por la falta del lavado de manos”, cuenta Samuel, sentado el escritorio de su estudio.

El espíritu de “Samu”

Es un niño atípico en muchos aspectos: le gustan las verduras como el brócoli, la remolacha y la zanahoria, no toma gaseosas y es poco dulcero, pero sí le encanta la miel. Todo el día se desinfecta las manos con antibacterial y se las lava con su propio jabón.

“Siento que Samuel es una bendición en mi vida, me ha enseñado a ser paciente y respetuosa, he aprendido a ser muy argumentativa porque no le podemos salir con una respuesta cualquiera, siempre nos pide explicaciones, muchas cosas que me ha preguntado me ha tocado sentarme a investigar porque no tengo la respuesta”, dice Lorena.