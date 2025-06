Ese texto, aprobado el pasado martes en la Comisión Cuarta del Senado y alineado con lo que adoptó la Cámara de Representantes, mantiene en alerta a varios sectores de la producción, intensivos en mano de obra, cuyas actividades en buena parte se ejecutan en la noche.

De esto hacen parte los empresarios del mundo gastronómico, la vigilancia privada, los transportadores de carga por carretera y las estaciones de servicio.

Pablo Hernández Hussein, líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, cuestiona que el actual Gobierno, en campaña y en diversos momentos, ha mencionado que el proceso de descarbonización está dirigido a mover la economía colombiana para que deje depender del petróleo, y darle protagonismo a sectores como el turismo.

“Uno esperaría que el turismo, hoteles, bares, restaurantes, todo lo que se mueve en la noche, tenga en cierta medida una visión de promoción y patrocinio de medidas que lo permitan. Entonces, no hace mucho sentido que estemos migrando de un proceso de dependencia económica del sector petrolero y pasando al sector turístico, pero se le imponen este tipo esfuerzos económicos que deben asumir los empresarios”.

Otro punto sobre el que llama la atención Hernández tiene que ver con la redacción de la ponencia mayoritaria que fue aprobada.

Es así como en el debate de dominicales y festivos se decía que el domingo pasaría de 75% al 100%, y el festivo se dejaría en el 75%. Pero en lo que se aprobó se dejaron nivelados en el 100%.

“Pero el texto tiene una redacción muy compleja y permite entender que no solamente es pasar de 75% al 100%, una diferencia de 0,25 puntos porcentuales, sino que tiene una parte que dice: ‘Sin perjuicio del pago del descanso dominical’. ¿Y qué quiere decir esto? Que si una persona trabaja el domingo, tendría derecho a que se le pague la hora de trabajo normal, más el 100% de recargo, más un 100% por el descanso que tenía y que no disfrutó. Entonces, casi que ya no estamos hablando de un 100%, sino que estamos hablando del 200%. Entonces, ahí sí hay un recargo absolutamente importante. Y eso es un tema de simple redacción que está pasando de agache y no se está viendo de buena forma”, comentó.

Un elemento adicional, en cuanto al recargo por trabajo nocturno, es que se considere que pasar del 75% al 100% resulte en un monto pequeño. Pero en la realidad eso empieza a tener unos impactos multiplicadores por cada uno de los trabajadores, en liquidación de prestaciones sociales.