Según la administración del terminal, cuando todavía operaban las dos aerolíneas, recibían entre 35.000 y 38.000 personas por día. No obstante, hoy llegan entre 28.000 y 30.000 visitantes, o sea, hay una caída cercana al 21% en el peor de los escenarios.

Ahora, las esperanzas están puestas en la Feria de las Flores, pero afirmaron que nadie les ha comunicado si la situación mejorará o se quedará igual. Todo es incertidumbre y no saben si la crisis podría derivar en recortes de personal. Hay que mencionar que nada más aquí son unos 31 buses con sus respectivos conductores los que tratan de aguantar.

“Las filas aquí eran muy largas y la verdad es que esto nos está afectando mucho. Antes de que saliera Viva, no existían frecuencias, ahora nos toca darle a cada bus un tiempo de espera de 40 minutos y con lo que alcance a recoger tiene que salir del aeropuerto , no importa si son seis pasajeros”, explicó una de las encargadas.

El gerente del aeropuerto detalló que “por obvias razones, sí nos vemos afectados en el tráfico de pasajeros (...) Un ejemplo de ello es que la reducción entre abril de 2022 y abril de 2023 fue de 18%. Y en mayo, estamos hablando de un 15%”, comentó.

Al consultarle por la afectación de los locales comerciales, afirmó que es necesario separar las tiendas de ropa y artículos, de aquellas dedicadas a la venta de pasabocas populares como las empanadas, almojábanas y snacks de paquete.

“La realidad —dijo Benítez— es que el efecto no es negativo para el 100% de los locales. Sí hay una segmentación en los tipos de viajeros, y estos dos o cuatro locales de comida se han visto afectados, pero con el resto del comercio, vamos en números positivos, no son súper buenos como los del año pasado, pero no son negativos”.

“Podemos decir que el 98% del comercio está cumpliendo las expectativas de este año. Ese 2% que nos queda, pueden ser esos locales en los que ese tipo de viajeros eran los que más consumían. El efecto no fue tan impactante como lo imaginamos al principio”, agregó.