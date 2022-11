Sumado a esto la Ley 2161 del 2021, que fue gestionada en el Gobierno anterior, le quitó a supermercados, servitecas, centros de diagnóstico automotriz, estaciones de servicio y corredores de seguros la intermediación para emitir la póliza y ha provocado todo un embotellamiento en las aseguradoras, que no dan abasto.

No sobra decir que la medida no se salvó de críticas, pues muchos cuestionaron que no se extendiera a todo tipo de vehículos y privilegiara a las motos, que son las que más se ven involucradas en accidentes.

Según cifras de Fasecolda, entre enero y septiembre de 2022, se expidieron 6,6 millones de pólizas de Soat, con un crecimiento del 4,5% frente a las del mismo periodo del año anterior.