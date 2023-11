Una rueda de prensa muy particular se vivió luego de la reunión en la que la junta directiva del Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en 13,25%. De un lado, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, explicó que la mayoría de integrantes del órgano directivo no ven espacio para bajarlas, y de otro el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó que respeta esa postura, pero no está de acuerdo.