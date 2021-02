Elon Musk invierte millonaria cifra en bitcoin

El presidente de la República, Iván Duque, afirmó este lunes en rueda de prensa que “no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención”. Contrario a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe este fin de semana de intervenir la empresa paisa.

“Hacer una intervención sin causal sería ir en contra de la ley 142, porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen razones financieras para una intervención y además no hay manifestación por parte...