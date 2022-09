Tiempo atrás, Bilal Gebara afirmó a medios regionales que, como el propósito de los almacenes es vender ropa ‘de buena calidad’ pero barata, él viajaba con su papá a Panamá a comprar prendas de vestir de temporadas pasadas, que luego traían a Colombia y vendían a mejores precios.

Hasta el año 2017, Tierra Santa SAS tenía el control de 25 de los 76 almacenes del país, ya que los otros 51 fueron entregados bajo el modelo de franquicia a otros familiares.

Sin embargo, la mirada de las autoridades se fueron posando sobre la organización por procesos irregulares. Además, en junio de este año un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, que tenía como objetivo proponer a la cadena una estrategia de ‘logística inversa’ para la reutilización de prendas de vestir, terminó dando cuenta de una serie de falencias e irregularidades que se presentaban dentro de la organización.

Por ejemplo, en las tiendas que visitaron encontraron que no había un control del inventario. “No se ha establecido un proceso para la rotación de prendas, no cuenta con inventarios, y no hay ningún indicador sobre las necesidades de aprovisionamiento (...) No hay ningún protocolo para la gestión y recepción de mercancía”, se lee en el documento.