Movistar ahora es Tigo: Millicom anuncia una inversión de $8,5 billones

Tigo inicia una nueva etapa en Colombia con la integración de las operaciones de Movistar y el anuncio de un plan de inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años. La compañía, controlada por Millicom, busca ampliar su cobertura móvil, acelerar el despliegue de la tecnología 5G y fortalecer su infraestructura de fibra óptica, transporte de datos y centros de datos. La transición hacia una sola marca comenzará con la campaña “Movistar ahora es Tigo” y, según Carlos Blanco, presidente de Tigo, se espera que concluya en noviembre.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el ejecutivo explicó que la integración corporativa avanzó con la adquisición de participaciones de EPM, Telefónica y el Gobierno nacional, y que desde abril las dos operaciones trabajan con un equipo directivo integrado. La inversión proyectada se suma a los $4,5 billones destinados a consolidar la operación, para una apuesta total de $13 billones entre adquisiciones e inversiones previstas. El plan contempla elevar de 128 a más de 330 los municipios con cobertura 5G e instalar 1.100 estaciones nuevas. Blanco aseguró que los usuarios de Movistar conservarán sus contratos, tarifas y tarjetas SIM durante la transición.

¿En qué punto está la integración de Tigo y Movistar?

“Estamos en un punto clave. Esta integración se ha desarrollado en tres pasos. Primero, en enero, compramos la participación de EPM en Tigo. A partir de ahí, nos convertimos en una empresa privada. Después, en febrero, compramos una parte de Telefónica y, a finales de abril, adquirimos la participación de Coltel que pertenecía al Gobierno nacional. Desde abril trabajamos con un solo equipo directivo integrado. Lo que estamos anunciando hoy es una nueva etapa: comenzamos la transición de marca. A partir de ahora inicia una campaña cuyo mensaje principal es que Movistar ahora es Tigo. Queremos que, en pocas semanas, trabajemos exclusivamente bajo la marca Tigo, que es la que permanecerá en Colombia”.

¿Cuándo desaparecerá Movistar como marca en Colombia?

“Creo que será dentro de dos o tres semanas, en algún momento de noviembre.

Sin embargo, no se trata solamente de un cambio o una transición de marca. También estamos anunciando un plan de inversión muy importante para el futuro”.

¿De cuánto será la inversión y cuáles son los principales proyectos?

“Las transacciones que describí anteriormente (las adquisiciones) requirieron alrededor de $4,5 billones para consolidar la empresa desde el punto de vista corporativo. Ahora estamos anunciando una inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años, concentrada principalmente en 2026 y 2027. En la red móvil, la inversión permitirá cuadruplicar nuestra cobertura de 5G. Terminaremos con alrededor de 4.000 estaciones de esta tecnología y pasaremos de 128 municipios con cobertura 5G a más de 330. Además, instalaremos 1.100 estaciones nuevas en lugares donde actualmente no tenemos cobertura o donde existe una sola opción de conectividad, o ninguna. Al final, tendremos alrededor de 11.500 estaciones, con una cobertura cercana al 85% de la población colombiana. Hay mucha población rural en zonas de difícil acceso. Con esta inversión esperamos brindar servicio a unas 500.000 personas y mejorar la experiencia de más de tres millones de habitantes de zonas con cobertura limitada. La inversión no se destinará únicamente a la red móvil. También contempla la red fija y de fibra óptica, la infraestructura de transporte entre ciudades, los centros de datos y las plataformas de servicios y atención al cliente. Son varias áreas de inversión que suman $8,5 billones en los próximos cuatro años, a partir de 2026.

Parte de ese trabajo ya se está ejecutando con rapidez”.

Según las cifras del Ministerio TIC, el principal competidor de Tigo, que es Claro, tendría cerca de 40,9 millones de líneas, mientras que Movistar y Tigo sumarían unos 35 millones. ¿Son correctos esos datos?

“Sí, esas son las cifras oficiales del Ministerio TIC y corresponden a los datos reportados”.

¿En cuanto a resultados financieros, cuál es la expectativa al cierre de este año, tras la integración?

“Las cuentas consolidadas comenzaron, creo, en el segundo trimestre. Durante ese periodo se facturaron US$816 millones. Si multiplicamos esa cifra por cuatro, aunque los trimestres no son iguales, hablamos de una empresa con ingresos anuales aproximados de $12 billones”.

¿Qué cambios tendrán los usuarios de Movistar en sus contratos, tarifas y servicios con la integración?

“No les cambia nada. Se mantienen sus contratos, siguen pagando lo mismo y de la misma manera, y no tienen que cambiar la tarjeta SIM de sus teléfonos.

Estamos haciendo todo para garantizar que no haya ninguna interrupción para los clientes, tanto personas naturales como empresas. Esto aplica desde el pequeño negocio que vende empanadas en un mercado hasta las grandes corporaciones privadas y las entidades del Gobierno. Toda la integración se está realizando internamente, en el back office. Para los clientes no habrá interrupciones ni tendrán que adaptar sus servicios”.

¿Qué pasará con las plantas de personal? ¿Cuántos trabajadores de Movistar absorberá Tigo y qué ocurrirá con los planes de retiro voluntario?

“No damos cifras de personal, pero sí tenemos planes de retiro voluntario porque, evidentemente, hay muchas funciones duplicadas en este tipo de integración. Estamos desarrollando ese proceso con los trabajadores. Muchos lo ven como una oportunidad para comenzar una nueva etapa profesional o realizar una inversión. Es algo normal en este tipo de transacciones y no es distinto de lo que hicimos en Tigo en 2024. Lo estamos coordinando con el Ministerio del Trabajo y el proceso viene funcionando”.

¿Qué pasará con la red compartida? ¿Será absorbida completamente por Tigo?

“La necesidad de mantener esa estructura desaparece. Hay que recordar que la red compartida era administrada por Unired, una empresa creada cuando éramos dos compañías competidoras.

En ese momento, Unired se manejaba bajo criterios estrictos de confidencialidad y separación administrativa, de acuerdo con las condiciones que estableció la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para autorizar la transacción. Ahora que los dos accionistas pertenecen a la misma empresa, estamos trabajando para asimilar Unired. No es un proceso sencillo porque los activos están a nombre de esa sociedad y hay que revertirlos. Nuestros equipos jurídico y financiero están trabajando en ello. Lo importante es que ya no necesitamos mantener las barreras que existían entre Movistar y Tigo, porque ahora tenemos los mismos accionistas y podemos compartir la información”.

¿Cómo avanzan los planes de expansión del espectro de 700 MHz?

“Estamos prácticamente listos con el despliegue de 700 MHz. Hace una semana, el BID nos reconoció en Washington como ‘Superhéroes del Desarrollo’, porque desplegamos 1.400 estaciones como parte de esas obligaciones, con el apoyo de BID Invest contribuimos a cambiar la vida de 1.400 comunidades. El impacto ha sido extraordinario. Dos colaboradoras nuestras recibieron el reconocimiento en Washington. Todavía quedan algunas obligaciones de hacer, alrededor de un centenar. El principal reto es que muchas de esas zonas presentan dificultades de orden público. Hemos trabajado con el Gobierno para evaluar las condiciones de seguridad y la posibilidad de trasladar algunas obligaciones a otras zonas igualmente retadoras, pero con condiciones de seguridad más favorables.

Estamos conversando con el Ministerio TIC y el proceso avanza bien. Nos encontramos muy cerca de cumplir todas las obligaciones”.

¿Qué cambios traerá la inversión en 5G para los municipios y las ciudades donde ya opera Tigo?

“No solo buscamos aumentar el número de municipios con cobertura 5G, que casi se triplicará. También queremos que la cobertura sea continua en las ciudades donde ya estamos presentes. De esa manera, la experiencia del cliente mejora porque permanece conectado a 5G, sin pasar constantemente de esa tecnología a 4G y viceversa. En Colombia ha ocurrido un fenómeno habitual en las telecomunicaciones, pero que sigue sorprendiéndonos: la cantidad de teléfonos 5G en manos de los colombianos ha aumentado mucho más de lo previsto. Tigo ha contribuido a ello con equipos 5G incluidos en un producto bastante accesible, llamado Full Equipo. Hoy muchas personas tienen teléfonos compatibles con 5G. Esto ayuda a resolver problemas de capacidad en zonas como Bello, Itagüí y el centro de Medellín, donde hay muchos dispositivos conectados. Al instalar 5G, mejora considerablemente la experiencia de los usuarios”.

¿Han avanzado las conversaciones sobre la remuneración a los generadores de contenido por el uso de sus materiales en las redes de telecomunicaciones?

“El tema sigue en discusión. Creo que avanzamos a dos ritmos. Por un lado, debemos continuar realizando las inversiones necesarias para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Por otro, están las conversaciones regulatorias, que son más lentas.

Creo que el asunto está incluido en el plan de regulación para 2027. Las discusiones continúan, pero es un tema complejo y de alcance mundial. No estamos esperando a que se resuelva para hacer las inversiones que necesitamos, porque nuestros clientes quieren consumir esos contenidos y debemos responder a esa demanda. Las conversaciones siguen en curso, aunque en muchos casos avanzan lentamente. La misma situación se presenta en otros países. No tiramos la toalla, pero tampoco vamos a detenernos a esperar qué sucede”.

¿Cómo está respondiendo Tigo a las nuevas necesidades de infraestructura que plantea el auge de la inteligencia artificial?

“Hay que distinguir dos tipos de centros de datos. La mayoría de los grandes modelos de lenguaje están alojados en el exterior. Los centros de datos destinados exclusivamente a inteligencia artificial, donde residen estos modelos o una parte importante de ellos, no están en Colombia ni en muchos otros países. Es el caso de los modelos de empresas como Anthropic, OpenAI y Meta, en Estados Unidos. En Colombia, la mayoría de los centros de datos están orientados a aplicaciones corporativas, servicios digitales y otras soluciones que utilizan inteligencia artificial, pero cuyo procesamiento se realiza en modelos ubicados fuera del país. Por eso, nos sentimos tranquilos con la capacidad física que tenemos. Con la adquisición de Movistar duplicamos el número de centros de datos en Colombia orientados a nuestros clientes. Son instalaciones de buena calidad y cuentan con una amplia capacidad de expansión. Podemos crecer incorporando servidores y dispositivos de almacenamiento para responder a la demanda.

Ese es el segmento de servicios de centros de datos en el que estamos enfocados”.

¿Con cuántos centros de datos queda Tigo después de la integración?

“Para los clientes tenemos ahora cuatro centros de datos; antes teníamos dos. Además, contamos con otros centros de datos para uso interno y podemos aprovechar la infraestructura de Millicom en toda la región, donde ahora estamos presentes en 12 países. Esto nos permite ofrecer soluciones de centros de datos federados. Si una empresa necesita, por razones de seguridad, tener sus respaldos en Panamá o en otro país y no en Colombia, también podemos ofrecerle esa alternativa”.

¿Cuál fue el impacto del terremoto de agosto en la operación y la infraestructura de Tigo?

“Estoy sumamente orgulloso de cómo respondió nuestro equipo. Este tipo de situaciones no se pueden planear. Cuando ocurre un terremoto, normalmente se interrumpe el suministro eléctrico y las estaciones de la red móvil cuentan con baterías que duran entre cuatro y seis horas. El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana. Al mediodía, Cali, Pereira y otras zonas afectadas se habían quedado sin servicio. A medida que regresó la electricidad, se recuperó la conectividad. Al día siguiente, muchas ciudades ya tenían más del 90% del servicio restablecido.

Pereira fue la ciudad más afectada y tardó más en recuperar el suministro eléctrico debido a la magnitud de los daños. La semana pasada estuve allí con todo mi equipo directivo. Cuando vuelve la electricidad, podemos comenzar a verificar qué ocurrió con la red fija, porque mientras no hay energía no es posible determinar si hubo daños en la infraestructura o si el servicio está interrumpido únicamente por la falta de suministro. También atendimos a clientes que perdieron sus viviendas o no podían ingresar a sus edificios. Distribuimos tarjetas SIM con 3 GB de datos gratuitos para entre 25.000 y 30.000 personas damnificadas que no tenían cómo recargar sus teléfonos. El beneficio se mantuvo durante una semana, mientras podían reorganizar sus vidas. Flexibilizamos las políticas de cobro y reactivamos a clientes cuyos servicios habían sido suspendidos por falta de pago días antes del terremoto, para que pudieran comunicarse. También ayudamos a nuestros clientes corporativos con soluciones satelitales en zonas que quedaron aisladas. Nuestros trabajadores, una vez comprobaron que sus familias estaban bien, se volcaron a ayudar a la comunidad. En cuanto a la infraestructura, tuvimos que demoler un edificio en Pereira que habíamos adquirido con la operación de Telefónica. Una torre se desplomó y había infraestructura en el sexto piso a la que no podíamos acceder. La afectación fue importante, pero nuestros equipos trabajaron sin descanso durante cuatro o cinco días. Restablecieron los servicios que podían recuperarse y adelantamos la demolición de los edificios que lo requerían. En circunstancias muy difíciles, la respuesta fue extraordinaria”.

¿Cuál será el lema de la propuesta comercial de Tigo tras la integración?

“La comunicación girará alrededor de la palabra ‘más’: más cobertura, más servicio y otros conceptos. La idea es transmitir que juntos somos más. Habrá varias frases construidas alrededor de esa palabra.

Por ahora, la próxima semana comenzaremos con el mensaje ‘Movistar ahora es Tigo’. Ya hemos realizado actividades muy emotivas con nuestros colaboradores. El mensaje fundamental es que, desde abril, todos tenemos un nuevo trabajo en una empresa nueva, tanto quienes vienen de Movistar como quienes vienen de Tigo. Estamos muy contentos con la reacción de la gente. Todos están trabajando con entusiasmo en este nuevo proyecto. Habrá mucha actividad de comunicación y algunas iniciativas que serán muy visibles”.

Los datos del Dane muestran que el sector de las comunicaciones ha contribuido al aumento de la inflación (4,45% dato anualizado). ¿Esto obedece a los ajustes de precios de las empresas?

“Primero, estamos en Colombia. La inflación de septiembre fue de 6,29 %, superior al 6,24 % de agosto. Nosotros ajustamos los precios cada cierto tiempo. Este año lo hicimos en marzo y hubo muchas preguntas al respecto, pero es parte de nuestra actividad. De vez en cuando aumentamos los precios para compensar la inflación. No somos ajenos a los incrementos del salario mínimo, de la electricidad, de la gasolina y de otros costos. Por eso, periódicamente hacemos ajustes que no necesariamente se reflejan de manera directa en la facturación, porque muchas personas modifican sus patrones de consumo”.

¿Qué mensaje final le deja al mercado sobre el futuro de Tigo en Colombia?

“Estamos muy contentos con Colombia. Es el país más importante de la cartera de Tigo entre los 12 países en los que operamos, tanto por el volumen de facturación como por el número de clientes.