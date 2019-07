No congelar salarios pide el sindicato bananero

Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) aspira a un aumento salarial del 10 %, los empresarios plantearon la posibilidad de prorrogar por un año la actual convención colectiva de trabajo, lo que significaría una congelación de los sueldos para unos 35.000 empleados directos que genera ese sector, en Urabá.

Para el presidente de la organización sindical, Guillermo Rivera, la iniciativa empresarial resulta inconveniente e injusta. “La prórroga por un año de la actual convención fue algo que nos plantearon, pero eso no es posible. El salario de los trabajadores debe aumentarse, pues la canasta familiar no la congelan. Esa idea no es justa”.

En ese contexto, los productores de la fruta afiliados a la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y los trabajadores sindicalizados acordaron extender por 20 días las conversaciones, plazo que empezó a correr ayer.

“Hay que destacar que la comisión negociadora tiene toda la disposición para buscar un punto de acuerdo. En esta etapa inicial se han estado revisando las propuestas de todos, y se ha pactado una prórroga, que estimamos sea hasta el 16 de agosto”, manifestó el presidente de Augura, Émerson Aguirre.