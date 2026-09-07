Cuatro gobiernos antes de De la Espriella intentaron hacer canal o tren interoceánico en Chocó, ¿la quinta será la vencida?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció, en medio del paquete de decisiones para la reconstrucción de Chocó tras el terremoto de 7,4, los estudios para la construcción de un canal interoceánico en ese departamento. Esta idea no solo fue mencionada por el gobierno de Gustavo Petro sino que mandatarios como Juan Manuel Santos, Belisario Betancur y Guillermo León Valencia también plantearon acciones similares para conectar al territorio chocoano. Dentro del ‘Plan Marshall’ anunciado por el presidente, el Gobierno Nacional anunció que se harán estudios para la construcción de un ferrocarril entre el Urabá antioqueño y un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano, así como el desarrollo de un “canal interoceánico en el Chocó” para aprovechar la ubicación del departamento y conectar el Pacífico con el Atlántico. En una atención a medios desde Quibdó, De la Espriella subrayó que se estudiarán tanto la opción del tren como la del canal, además de que ya hay un grupo de empresarios que manifestaron un interés en conocer formalmente la propuesta para así evaluar esquemas de participación e invertir.

¿Qué tan reciente es la idea de un canal interoceánico en Chocó?

La idea de aprovechar a Chocó para conectar a los océanos Atlántico y Pacífico está desde 1964, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia puso sobre la mesa el proyecto del canal Atrato-Truandó. Este proyecto buscaba canalizar los dos ríos que le dan el nombre al proyecto y comunicarlos con la costa pacífica a través de la Serranía del Baudó. Registros históricos datan que el paso interoceánico se daría entre Tarena, ubicado en el golfo de Urabá sobre el mar Caribe, y Curiche, sobre el océano Pacífico. Lea también: ¿Qué tan viable es un ferrocarril entre Antioquia y Chocó que le montaría competencia al Canal de Panamá? Para consolidar esa idea, el presidente Valencia, junto a su ministro de Obras Públicas, Tomás Castrillón, presentaron al Congreso la Ley 50 de 1964, con la que se autorizaba al Gobierno durante cinco años a hacer estudios de factibilidad técnica. Pese a que el Legislativo de la época dio el aval, los cinco años pasaron sin que hubiera avances técnicos necesarios ni hubiera recursos económicos dispuestos a la realización de la obra. El segundo intento para la construcción de este canal se dio en el gobierno de Belisario Betancur, que firmó la Ley 53 del 28 de diciembre de 1984, ordenando formalmente la construcción del Canal Interoceánico Atrato-Truandó; sin embargo, el alto costo fiscal y la falta de inversores que preferían mirar hacia Panamá y la ampliación de su canal. La negativa del gobierno de Virgilio Barco, quien cambió la idea del canal por la propuesta de un puente terrestre interoceánico, también fue fundamental para que el proyecto no se concretara. Pasaron más de dos décadas para que se volviera a mencionar un proyecto de tal envergadura para el desarrollo de Colombia. El tercer intento para la construcción de este canal llegó en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien desde Londres anunció que había conversaciones con el gobierno de China para construir una línea férrea para unir el Pacífico y el Atlántico.

Esta iniciativa, según se lo reveló en su momento el presidente Santos al medio inglés Financial Times, tendría financiación del Banco de Desarrollo de China y buscaba cruzar el Darién, una de las regiones más biodiversas de Colombia. Justamente, las alarmas desatadas por ambientalistas y defensores de los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes no permitieron que el proyecto pasara a una idea formal en papel. La idea de conectar a estos dos océanos tuvo como su último promotor a Gustavo Petro, quien en su gobierno propuso el proyecto Corredor Férreo Interoceánico, que contemplaba una línea de 222,3 kilómetros y conectaría a dos puertos por construir, uno en Juradó, ubicado sobre el Pacífico, y otro en Titumate, sobre el golfo de Urabá, ambas poblaciones de Chocó. A través de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) se adelantaron estudios de prefactibilidad; sin embargo, estos generaron críticas por el alto costo del proyecto, ya que, de lo planteado inicialmente en 2025 a 54,6 billones de pesos, con los estudios el valor de la obra pasó a una inversión estimada de 92 billones de pesos. Ahora, tras la idea de reconstruir a Chocó luego del terremoto sufrido el 10 de agosto, el gobierno de De la Espriella abre la puerta a una obra que lleva más de cinco décadas planeándose y que no ha encontrado por territorio colombiano conectar a los dos océanos ni por canal abierto ni por vía férrea. Siga leyendo: De la Espriella revive el tren interoceánico de Petro para la reconstrucción del Chocó Preguntas y respuestas