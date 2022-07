En el 2021, a través de su cuenta twitter, el hoy presidente electo Gustavo Petro hizo referencia al economista Paul Krugman y sobre cómo la emisión de billones de dólares en EE. UU. no ha traído la inflación a este país. Sin embargo, Krugman en su columna publicada en el diario New York Times, del pasado sábado, a manera de respuesta aclaró que aún con la medida la inflación en esa naciónaumentó ya que las personas gastaron menos dinero en servicios y más en bienes, además que el nivel de desempleo no ha llegado a los registros prepandemia.