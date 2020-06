Uber quedó con batería legal recargada para rodar por el país

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se ratificó en que lo que viola la ley es prestar un servicio público en un vehículo particular. “Se tendría que entrar a mirar en detalle no solo cómo opera técnicamente la plataforma, sino jurídicamente los argumentos de quién está ofreciendo al público la prestación del servicio y quién encaja dentro de los elementos que trae el contrato de transporte del Código de Comercio”, manifestó la funcionaria, quien agregó que la Superintendencia de Transporte tiene 8 requerimientos a las plataformas existentes que no están inscritas en el ministerio.