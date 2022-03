De acuerdo con Fenalco Antioquia, el comercio de la ropa usada nacional no está prohibido y la industria textil considera que este no afecta la producción local, ya que está dirigido hacia las clases menos favorecidas. Sin embargo, esto no ocurre con la ropa usada importada desde Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa que se ha convertido en una tendencia para un público de estratos medios y altos. “Aunque el Gobierno no autoriza la importación de ropa usada, esta modalidad de contrabando es una competencia desleal con los comerciantes y distribuidores de ropa formalizados y, adicionalmente, en algunos casos puede darse dumping, una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o, incluso, por debajo de su costo de producción”, señaló el gremio.