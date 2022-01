Exportaciones colombianas crecieron 32,7% en 2021

Para Gregorio Gandini, analista de Gandini Análisis, era imposible predecir la llegada de una segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA) tanto por Nutresa como por Sura.

Y aunque esto pudo haber generado algún malestar por parte de los accionistas que vendieron en la OPA pasada, cuando se ofrecía US$7,71 por acción, es decir, más de un 30% menos de lo ofrecido en esta oportunidad, Gandini consideró que cada decisión del mercado hay que verla en su momento. “Las personas que compraron antes lo hicieron en unas condiciones de mercado particular, en un momento en el que no se contemplaba que se dejara venir una segunda OPA y que quizá tuvieran que esperar mucho más tiempo para vender a esos precios. Además de la incertidumbre de que no se lograra cumplir con las expectativas”, dijo el analista.