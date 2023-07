Esta vez se conoció una dura carta por parte de los trabajadores de la compañía, quienes denuncian públicamente que están viviendo una grave situación porque esta ha incumplido con el pago de la seguridad social e incluso no ha honrado el compromiso adquirido de un Plan de Retiro Voluntario.

La novela de la otrora aerolínea de bajo costo Viva , que hace un par de semanas entró en proceso de liquidación , parece no acabar.

De acuerdo con su relato, dicho plan no prosperó, con lo cual la nómina se pagó con normalidad hasta abril gracias a un préstamo.

Tras el recuento, los empleados dicen que el cese de operaciones de Viva, el 27 de febrero pasado, fue conocido a través de medios y no por la empresa, y posteriormente se les ofreció un Plan de Retiro Voluntario a varios de ellos.

“Nos reconocían no solo la liquidación, la indemnización correspondiente (a la cual le cambiaron el nombre y la llamaron Bonificación por retiro), el pago de la nómina del mes de mayo que nos adeudaban y el bono de los 10 años de la compañía, el cual estaba pendiente de pago desde julio del 2022”, dicen los colaboradores.

Como se informó en su momento, el 30 de mayo la empresa reveló que no pagaría nómina de ese mes, y posteriormente ofreció a los empleados, otra vez, un Plan de Retiro Voluntario, el cual se honraría a más tardar el 30 de junio.

Para su sorpresa esto no pasó y el pasado viernes, que era el plazo máximo, se quedaron esperando el pago , y además se enteraron de la renuncia de Francisco Lalinde, quien ejercía como CEO encargado, quedando así la firma a la deriva.

Lo más grave es que quienes continúan dicen no tener EPS en este momento porque los pagos dejaron de hacerse el 11 de mayo, y la empresa, en proceso de liquidación, no los ha retirado por planilla y no pueden afiliarse. Así mismo están en mora los pagos para pensiones.

Por esta razón, tanto empleados como exempleados de Viva exigieron el resarcimiento de los perjuicios causados a Avianca y los accionistas de Viva, a quienes acusan por el fatal desenlace de la compañía.