“Facebook se ha convertido en el más grande distribuidor de noticias; sin embargo, está sesgado en contra de los hechos y del periodismo... Si no tienes hechos, no puedes tener ni verdades ni confianza. Si no tienes ninguno de estos, no tienes democracia”.

Maria Ressa

La ganadora del Premio Nobel de Paz de este año ha lanzado un ataque directo contra el gigante de las redes sociales, según publicó el diario The Guardian.