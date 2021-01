“Lo que Donald Trump diga o haga en los próximos años va a ser escuchado y valorado por todo el mundo. Salvo por una persona: Joe Biden. Porque él va a ser el presidente. Trump tendrá influencia, pero será Biden quien fije la agenda”.

Bob Woodward

En entrevista con El Mundo, de Madrid, el legendario periodista de The Washington Post , revela que dirigentes republicanos le han dicho off the record que lo único que quieren es “que Trump se vaya”.