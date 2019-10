3F: Tolerancia

Se ha perdido la capacidad de no estar de acuerdo, contrariar. Ya no es posible discutir opiniones de manera constructiva. Rápidamente se llega a “estás conmigo o contra mí”. Escuchar una opinión ajena, creencias contrarias (no todas las discusiones son racionales), y construir sobre eso, es camino cuesta arriba. Criticar, mientras no sea en confianza, no es permitido. En Colombia, la capacidad de opinar y actuar diferente, se está deteriorando.

A principios de la década del 2000, se logró un consenso común que logró que más de 80 % de los colombianos, vistieran orgullosos manillas de Colombia, cantaran emotivos el himno. Pitaban felices saludando a la fuerza pública ondeando banderas en las carreteras. Una masa representativa de colombianos (no todos), tuvieron claro un objetivo y estuvieron dispuestos a unirse para defenderse. No agregados en la unanimidad –sería imposible–, pero sí en intenciones que todos defendían como prioridades colectivas. No fue necesario votar, simplemente opinar.

2016, fue el escenario contrapuesto. Después de condiciones que no vale la pena mencionar para no ahondar en susceptibilidades, los colombianos tomaron parte y se pararon (inducidos o no) en dos orillas: sí o no. Las discusiones llegaron a “estás conmigo o contra mí”, y desencadenaron en ruido innecesario sobre lo realmente importante, el interés común.

El interés colectivo no tiene por qué ser una línea delgada. Puede ser una franja en la que quepan varias o muchas líneas delgadas. Posiblemente no cabrán todas las líneas delgadas; pero sí la mayoría de ellas. Una mayoría representativa, no una del 0.5 % o el 1.0 % que deja las dudas sobre el empate técnico. En una franja, se admiten diferencias (varias opiniones), no una sola.

La historia reciente de Colombia logró que la diferencia entre dos personajes públicos, dividiera opiniones en extremo. Dos líderes (sin entrar a juzgarlos), lograron que primara un interés particular sobre uno colectivo. Quedó en evidencia el deterioro del poder soberano cuando el interés colectivo al que debería estar el servicio el poder ejecutivo, quedó sometido al interés del poder ejecutivo sobre el soberano. Como reseña, sirve la definición de soberanía de Bodin (1576), Hobbes (1651) y Rousseau (1762).

Tolerancia, significa tener capacidad de aguantar, soportar, aceptar. Aguantar o soportar implica asumir una posición por mucho tiempo. Mucho mejor Aceptar, convivir con ello. Reconoce que las opiniones pueden ser muchas, pero que el norte puede ser compartido. Que lo que se puede defender no es una línea de pensamiento; pero sí una franja. Una en la que el interés del otro es tan válido como el propio, porque comparten el mismo fin.

En la antesala a elecciones de alcaldes y gobernadores, en un contexto marcado por las diferencias extremas y la necesidad de algunos candidatos de dividir con argumentos populistas, vale la pena distinguir entre los candidatos, quiénes proponen dividir y quiénes agregar opiniones. Quiénes quieren imponer una línea de pensamiento, o quienes están dispuestos a conciliarlas para agregarlas.

También vale la pena hacer un llamado de cordura a los candidatos, para que sean capaces de unir esfuerzos para encontrar mayorías irrefutables del 80 % o más gracias a que en la campaña, se admiten las diferencias de opinión y de creencia.

Nota: uno de los argumentos populistas con los que encontró el poder fascista Benito Mussolini (1883-1945) fue el clasismo. Una disputa enardecida en contra del sector productivo hablando de una diferencia de clases económicas y desconociendo la importancia de la industria para encontrar el equilibrio económico. Mussolini se impuso en Italia bajo argumentos de discriminación que hoy analizan en su biografía y justifican en la misma discriminación que sufrió de pequeño. Madeleine Albright en el capítulo dos de su libro Facismo (2018), lo explica bien.