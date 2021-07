¡A CONTAR LA HISTORIA!

“¿Para qué, carambas, sirve la historia?” es una pregunta que me he hecho muchas veces. Y no porque la menosprecie, sino al contrario: porque me gusta.

Y encontrar la respuesta no ha sido fácil. Algunos dicen que estudiar historia es mirar hacia el pasado, y que eso pa qué, si lo importante es mirar hacia el futuro. Para otros es un pasatiempo bonito y encarretador, pero sin trascendencia para el hoy y el mañana. En realidad, el valor de la historia va mucho más allá.

Así como la filosofía ayuda a...