Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Escribo esta columna con el impacto que me produjo la noticia de la muerte en un accidente de tránsito, en España, del jugador del Liverpool y de la Selección portuguesa Diogo Jota y su hermano, André Silva, también jugador profesional de fútbol. Y me impactó mucho no solo porque era un joven futbolista -solo con 28 años- que a mi como a miles y quizá millones de aficionados al fútbol nos deleitó en todo el mundo, pero además una persona que mostró su gran solidaridad con nuestro jugador Lucho Díaz cuando su padre fue secuestrado y Diogo Jota le dedicó a su compañero Lucho el gol que anotó, como muestra de solidaridad.

Este joven futbolista que además viene de ser este año campeón de la Premier inglesa con el Liverpool y de la National League con Portugal, y de diez días de casarse con la madre de su tres hijos, tenía sin duda, un gran futuro por delante, que terminó en un instante.

Esto sin duda nos debe llevar a reflexionar acerca de la fragilidad de la vida, que puede irse en un instante; pero eso que ha sucedido con ese joven futbolista portugués igual le puede pasar a cualquiera de nosotros, incluidos los dirigentes y líderes políticos o líderes sociales y nos debe situar frente a la realidad de que la vida puede desaparecer en un instante y aparece la muerte, sobre la cual solo tenemos incertidumbre.

Si nuestros dirigentes políticos y empresariales estuvieran pensando en el país y no en grupos poblacionales particulares, usarían lenguajes respetuosos con todos los sectores, pero lo más importante, las decisiones de políticas públicas deberían tener como referente al conjunto de la sociedad y la nación y no que sean decisiones con sesgos de grupos.

Esto debería ser un llamado de atención para todos los que fácilmente se embelesan con el poder, la riqueza, el reconocimiento, el ego, olvidando que todo ello puede ser más pasajero que duradero y que los seres humanos no deberíamos olvidar lo frágil y transitorio que pueden ser nuestras vidas y que lo que hagamos en beneficio de todos es más importante que aquello que tenga como objetivo solamente los intereses personales o de grupos, así se justifiquen con palabras altisonantes.

Si nuestros dirigentes y líderes políticos, empresariales, sociales, económicos, académicos y por supuesto también nuestros deportistas destacados, tienen claro los intereses nacionales, seguramente podrían ser menos egocéntricos y más dispuestos a ver las realidades que deben ser sus referentes, como algo importante, pero con las limitaciones que las mismas tienen; con seguridad esto ayudaría a crear consenso nacional y no los odios de grupos o de clases que desde algunas orillas es lo que se propone.

Adenda: Ojalá los actuales gobernantes colombianos sean capaces de tener la tranquilidad y prudencia para manejar la actual crisis en las relaciones con Estados Unidos, nuestro socio histórico en lo económico, en lo relacionado con la seguridad y en las demás dimensiones de nuestras relaciones exteriores. Agudizar las cosas por manejos inadecuados tendría efectos muy preocupantes para nuestro país y el próximo gobierno.