Por Andrés Úsuga- opinion@elcolombiano.com.co

En medio de la conmoción, de recordar y volver a sentir, ese maldito 18 de agosto de 1989, pero ahora con muchas tomas, muchos ángulos, a todo color, con mil mensajes copándome el celular, pero, con la misma impotencia y aturdimiento, de cuando yo tenia 12 años y salió mi mamá a la esquina del barrio donde vivíamos y me gritó con un dolor indecible “se entran ya, que esto se va a prender, mataron a Galán.”

Muchos años después, luego de haber sido miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia desde joven, conocer y diferencia cañones, fusiles, pistolas y revólveres, pero también luego de estudiar ciencias jurídicas y en alguna de mis primeras ocasiones, como docente universitario, tener el privilegio de servir la catedra de criminología, para tecnólogos en investigación judicial, ayer, se me atropellaban las ideas en la cabeza entre todo el dolor y la incertidumbre por la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

Mientras escribo estas líneas, aun es impredecible el futuro del joven dirigente, pero, entonces me hablo al oído la técnica del abogado y del profesor de criminología: “un análisis (pregunta) básico desde la Criminología y la Criminalística y realmente sin mucha profundidad. De dónde saca un joven de 14 años (supuestamente) una Pistola Glock (¿Usa, Austria o Colombia?) que no solo es de uso privativo, sino que cuesta entre 15 y 20 millones. Este intento de magnicidio, no es de un radical o un lobo solitario, tiene una organización, logística, recursos, inteligencia previa, medios, señuelos, etc. que van a intentar garantizar oscuridad e impunidad. Mi hipótesis inicial, es que el muchacho era un simple fusible, que lo presupuestaban muerto de inmediato y ahora tienen un problema con su supervivencia. AUM. Pero No me crea, Busque y Lea”, lo escribí como mensaje de WhatsApp y lo lancé a algunos amigos y conocidos ...la respuesta fue inmediata y abundante.

Increíblemente como de los sicariatos entre 1987 y 1995, el principal sospechoso es alguien cercano, seguidor o fanático del gobierno, pero esta teoría difiere de las anteriores. Pardo Leal, Galán, Jaramillo Ossa, Pizarro, Gómez Hurtado ...nunca vimos al presidente Barco o a Samper difamando, agrediendo, insultando y vociferando contra ellos en público, que sepamos tampoco en privado y menos blandiendo la bandera de guerra a muerte, ni siquiera contra el cartel de Medellín, a quien enfrentó con valentía el senil ingeniero cucuteño, en compañía de su escudero Germán Montoya (victima del cartel de Medellín).

Tristemente, lecciones no aprendidas en esquemas de seguridad de casos Luis Carlos Galán Sarmiento (Colombia 18 de agosto 1989), Luis Donaldo Colosio (México 23 de marzo 1994), Shinzo Abe (Japón 8 de julio 2022), Fernando Villavicencio (Ecuador 9 de octubre 2023). Testarudez y confianza excesiva.

Tienen mucho que aclarar la Dirección de Protección a Dignatarios de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección, esperamos que el manejo al presunto menor por parte del ICBF y la Fiscalía estén a la altura de la verdad, que el país exige entre lágrimas de indignación.