Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.cos

Ausencia es una sensación o un sentimiento de falta o privación que nos ha acompañado, qué paradoja, desde hace mucho tiempo. Se ha manifestado en esta sociedad en incontables formas, como ausencia del Estado, de seres queridos, de bienes o servicios, de acompañamiento, en fin. Es un vocablo especialísimo como fuente de inspiración poética, pero no sigo, porque esto puede volverse una cursilería si van reapareciendo y refrescándose tantas ausencias acumuladas en la memoria. Me asalta es una inquietud sencilla y precisa, por la noticia sobre el cambio o el recorte del nombre de Antioquia presente al cumplir 40 años de su fundación.

Como las razones para la supresión del nombre de Antioquia y las circunstancias en que se aprobó el recorte no se han divulgado o no han sido explícitas ni convincentes, pueden lanzarse muchas conjeturas, aunque no es la vía más recomendable. ¿Que Antioquia no rima con propósitos globales? ¿No son conciliables lo regional y lo universal? Y entonces van emergiendo preguntas, sobre todo en esta época en que se vuelve cada día más notoria y mortificante la tendencia a sentir pena de lo antioqueño y todo lo que este fenómeno cultural comporta. Lo antioqueño y lo paisa. Como si fueran motivos de descrédito.

No es una simple prevención o el resultado de una imaginación ultrarregionalista enfermiza, sino la conclusión de muchísimas acciones hostiles más que coincidentes, hasta sentir el arreciamiento de no se sabe qué estrategia torticera para borrar a Antioquia del mapa. Hasta en la región que se ha catalogado como País paisa, por obvias explicaciones y demostraciones históricas, viene efectuándose una controversia sobre la colonización antioqueña y hay quienes piensan que la empresa colonizadora fue una exageración o que la gente nuestra que fundó tantos pueblos desde Manizales hasta el Norte del Valle y parte del Tolima lo hizo apenas por motivaciones secundarias y hasta miserables.

No es necesario recordar las tragedias en que Antioquia presente ha corrido a salvar vidas, ayudar a damnificados, rehacer pueblos enteros, desde cuando se constituyó al ocurrir el terremoto de Popayán el Jueves Santo de 1983. Y cómo olvidar la catástrofe del Quindío en 1999 y la reconstrucción de La Tebaida. La lista de acciones ejemplares es muy extensa. ¿Y a quién le ha molestado que esté el nombre de Antioquia? Cómo no va a ser un factor de orgullo legítimo que nuestro departamento esté presente de modo real, claro y manifiesto, sin demérito alguno, en una corporación cuya identidad se diluye con la denominación etérea de Presentes?

No conozco los procedimientos que se hayan seguido en el Consejo Directivo y la Asamblea de la ong Antioquia presente, ni cómo se han observado las normas contenidas en su Manual de buen gobierno. Ojalá no sea extemporánea la sugerencia de revocar una decisión que acrecienta el espectro y el impacto de la palabra ausencia, que ha sido tan familiar para los antioqueños desde tiempos inmemoriales. Qué tal Antioquia ausente...