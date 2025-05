Por Armando Estrada Villa - opinion@elcolombiano.com.co

En el gobierno del cambio, se presenta un auténtico y verdadero cambio que no tiene antecedentes en la historia del país: detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia por hechos de presunta de corrupción los expresidentes del Senado de la República, Iván Name del partido Alianza Verde y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle del Partido Liberal. Antes fueron detenidos y sancionados congresistas por la misma causa, pero nunca los más altos dignatarios de estas corporaciones.

Por tratarse de un cambio dañino para los partidos, el gobierno, la democracia y la comunidad, produce desazón, indignación y malestar, máxime cuando el presidente Petro se comprometió a combatir la corrupción en su Programa de Gobierno, Colombia Potencia Mundial de la Vida, en el punto 4.3 que manifiesta: “Democratización del Estado y erradicación del régimen de la corrupción”, mediante la “lucha frontal contra la corrupción”.

Lo que ratificó en su posesión como presidente de la República, en el numeral 7 del decálogo de compromisos de su mandato, que dice: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni copartidarios, ni colaboradores ... Nadie queda excluido del peso de la Ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”. A lo que se agrega en el punto 5.a del Plan de Desarrollo 2022-2026: “Lucha contra la corrupción en las entidades nacionales y territoriales” y se repite “lucha contra la corrupción” en infinidad de veces, para que “derrotemos el régimen de corrupción” y “No más corrupción”.

Y es que la detención de Name y Calle evidencia el cambio profundo de la nueva práctica clientelista para manejar el Congreso, no solo por la alta dignidad que ocupaban, sino por la forma como se realizó. Antes, los parlamentarios que apoyaban los proyectos del gobierno o no asistían a las sesiones para cuadrar los votos necesarios para que fueran aprobados, recibían puestos en la nómina oficial y cupos indicativos, esto es, partidas del presupuesto, en beneficio de poblaciones que les permitirá mantener o conquistar electores, pero nunca en dinero en efectivo, como ocurrió en este caso. Y este cambio, que enriquece a los congresistas, perjudica al pueblo que antaño contaba con recursos para distintas obras con las que se atendían necesidades de la comunidad, así fueran recortados por el pago de comisiones, sobornos o extorsiones.

Lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con los condenados, imputados y detenidos y los que faltan por procesar, demuestra que la lucha contra la corrupción, no obstante, el reiterado compromiso de presidente Petro, no ha sido prioridad de su gobierno, por lo que aparece de bulto que se trata de una promesa incumplida en un tema de trascendental importancia para los colombianos, dados los cuantiosos recursos que se han perdido en este asunto.

Los colombianos muestran su preocupación por esta malsana práctica en las encuestas, y es así como en la de Invamer, fechada el 27 de marzo de 2025, ante la pregunta ¿cuál es principal problema de Colombia en este momento? El 13.9% considera que la corrupción, ocupando el cuarto lugar después de orden público, desempleo/economía y calidad y cubrimiento de la salud. Y ante el interrogante, ¿usted considera que la corrupción en Colombia está mejorando o empeorando? El 86.7% de los encuestados afirma que está empeorando.

Por eso, la corrupción, que tiene en la UNGRD ejemplo emblemático, pone de presente la falta de resultados y fracaso en la lucha en su contra y aparece como uno de los compromisos del presidente Petro en que tiene peor desempeño.