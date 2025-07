Por Beatriz de Majo - beatrizdemajo@gmail.com

El efecto Trump, no fue el esperado en el primer semestre de este año, ya que, contra muchos pronósticos, las exportaciones chinas a suelo americano pudieron sortear las agresiones del presidente estadounidense.

Las autoridades en Pekín señalaron esta semana a través de la Agencia Xinhua una expansión de sus ventas externas 5,9% entre enero y junio, en términos anuales, pero es preciso subrayar que tal cosa no es demostrativa de que la agresión comercial está siendo controlada por el lado de los asiáticos. Lo que sí han conseguido es acomodarse con inusitada rapidez a la amenaza que todos estiman que será más abrasiva en el semestre que sigue. Cuando se conoció la brutal subida de aranceles que se avecinaba de parte de su principal cliente, los Estados Unidos, la primera estrategia de los sectores productivos fue la de concentrar anticipadamente las exportaciones y despachos previstos para un año, allí donde la producción lo permitía. Sabio movimiento este, si no fuera porque per força la demanda del segundo semestre se contraerá en una proporción similar. El segundo instrumento de protección fue la desviación a terceros países de las mercancías destinadas a Norteamérica, para ser reexportadas desde un distinto origen. En algunos casos, estos trasbordos comprendieron algún nivel de reprocesamiento en los países intermedios –Vietnam, Tailandia, Indonesia— de manera de reclasificar los productos al tiempo de ocultar su origen

Esta segunda estrategia tiene también un bemol: las cadenas de suministro global son transparentes y no tardaron mucho los americanos de percatarse el origen subrepticio de las mercancías incrementando las tarifas a los actores intermedios. Vietnam fue uno de los primeros en ser penalizado por lo que denomina el “transhipment”. Y a Vietnam le tocó negociar con los gringos.

Las fábricas chinas pueden continuar atendiendo a sus mismos clientes en América a través de terceros sin que la demanda descienda, pero ocurre que el intermediario está conminando a las plantas chinas a bajar sus costos para continuar comprando o reprocesando. No pasará mucho tiempo antes de que los salarios de sus trabajadores sufran un recorte.

Se ha ganado tiempo en contener el daño, no cabe duda —las exportaciones de China a USA este semestre fueron un 12% de sus ventas externas contra 15% en el 2024— pero el juego está enteramente a la vista y en un par de semanas los negociadores de los dos países se verán las caras para continuar ordenando el juego tarifario. El “maquillaje” oficial ha sido útil hasta ahora para sustentar ante terceros la tesis de que su debilidad de cara a los Estados Unidos está siendo superada. Y sin duda que la diversificación de sus clientes es una política acertada en un mundo volátil como el de hoy. Pero hay bastante más que eso a considerar en el análisis de la salud de su economía. El mantenimiento de su crecimiento económico —5,3% en términos anuales en este semestre concluido— y la recuperación de la misma tiene un reto crucial que abordar que no es otro que el fortalecimiento de su consumo interno y la motivación del capital foráneo a invertir. Sin ello, la fortaleza de sus exportaciones es una buena noticia, pero ella arroja un interrogante sobre la capacidad del gobierno de cumplir con las metas macro establecidas para el 2030. La dependencia de ellas es una variable crucial a controlar en estas épocas de incertidumbre y de volatilidad global. La demanda mundial seguirá una tendencia contractiva mientras la política arancelaria de los Estados Unidos no está claramente definida. La batalla está lejos de ser ganada.