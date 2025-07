Por Juan Camilo Quintero M. - @JuanCQuinteroM

Antioquia es uno de los departamentos con una de las geografías más complejas del país. Montañas sinuosas y escarpadas, ríos caudalosos y turbulentos, y un clima no siempre benévolo, han supuesto retos inmensos desde la conquista y la colonización hasta nuestros días. Pero donde otros verían dificultades insalvables los antioqueños hemos visto oportunidad de desarrollo y crecimiento. No es de extrañar que nuestra escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Minas y sus ingenieros sean orgullo del país.

Cómo no recordar obras de la magnitud del túnel de La Quiebra, que de la mano de ingenieros como Alejandro López lograron un hito histórico. Hidroituango o el mismo túnel de Oriente suspendido por ambientalistas radicales que a pesar de los impases hoy son obras orgullo y ejemplo nacional. Y más recientemente, Pacífico 2 y 3, el intercambio vial del aeropuerto José María Córdoba, entregados a la comunidad de manera anticipada. Para los estructuradores y constructores aplausos.

Sin embargo, y a pesar de ser referentes nacionales y latinoamericanos por nuestra capacidad para construir túneles de importantes longitudes pareciera que todavía nos faltan lecciones por aprender. El caso de Pacífico 1 es emblemático y es una muestra de todo lo que está mal y todo lo que no debería suceder en el país en materia de construcción de grandes proyectos. No sé si es falta de rigurosidad en la planeación, negligencia o hasta un exceso de pesimismo pensar que es una obra proyectada sin fecha de finalización. Hoy día, es tal vez la obra más atrasada de las 4G en Antioquia, con problemas estructurales, y el Gobierno nacional y el concesionario todo el tiempo juegan al pimponeo de las responsabilidades contractuales y, en medio, los usuarios pagamos los platos rotos sin tener soluciones. He allí el problema, cuando los proyectos fallan y se perjudica toda una región, los impactos económicos para los residentes de un territorio y usuarios en general se disparan y hasta los impactos en tiempo y en materia ambiental se materializan, pero nadie da cuenta de ello. En este mismo sentido el peaje de Amagá sigue sin solución y a paso lento avanza La Arenera. Pero lo que sí es imperdonable es el repecho de la Sinifaná crónica de una muerte anunciada. Una vía con enormes defectos en ese tramo, que desde hace años vemos cómo se derrumbaba paso a paso y nunca tuvo una intervención de fondo hasta que ocurrió lo que todos esperábamos, un nuevo cierre por pérdida de banca, resultado: impactos relevantes para los usuarios en términos de costos, tiempos y emisiones, además de largos trancones.

Entre negligencia y pimponeo de responsabilidades los usuarios llevamos más de una década esperando una vía digna y sin sobrecostos. Pregunta: ¿dónde están los entes de control actuando frente a esta situación? Hoy solo tenemos una obra que parece no tiene fecha de entrega definitiva y con enormes impactos para le región. Mientras tanto pagando peaje costoso y de nuevo sin usar el túnel de Amagá. Los antioqueños exigimos soluciones de fondo.