Biden necesita un plan para América Latina

El probable candidato demócrata Joe Biden está cometiendo un gran error al emular el nacionalismo económico del presidente Donald Trump. En lugar de su recientemente anunciado plan basado en el slogan “Made in America” (“Hecho en América”), Biden debería proponer uno que se llame “Made in the Americas” (“Hecho en las Américas”).

Sería no solo un acto de generosidad hacia la región, sino una política que beneficiaría a Estados Unidos.

En el frente comercial, un cambio de las cadenas de suministros...