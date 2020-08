Bienvenidos al barrio

Pensé titular este artículo con algo como “Ah, ¿no que no?”, pero me arrepentí porque no quiero que tenga un tinte revanchista ni que dé la idea de que me estoy sacando un clavo, aunque casi.

Durante estos meses de no salir, porque todavía algunos no lo hacemos si no es estrictamente necesario, han venido a mi mente muchas situaciones que hemos vivido los habitantes de la comuna 13, estigmatizada desde hace muchos años como “la comuna más peligrosa de Medellín”, pese a que está conformada por 19...