Por Melquisedec Torres - @Melquisedec70

La debilidad del Congreso de la República, cada vez más apéndice del Ejecutivo, es más evidente con la elección de los presidentes de Senado y Cámara. En el primero Iván Name, un curtido congresista nacido en Barranquilla pero con carrera política en Bogotá; de los Name eficaces para hacerse elegir, mover los hilos del Estado para ellos y sus familiares, y casi inútiles e intrascendentes en desempeño legislativo. En la prudencia del silencio, Name logró ser electo contra el poder de Petro y de la alcaldesa de Bogotá; tan extraño su triunfo que él mismo se postuló.

Y en Cámara un mozalbete desconocido, de esos nuevos políticos nacidos en clanes familiares que sofisticaron las artes de cómo amasar dinero y control regional para saltar al Capitolio. Cuando Santos era electo en 2010, Andrés David Calle Aguas se divertía poniendo fotos con armas y automóviles en su Facebook. Nació en 1991 y ya en 2018 lograba 57 mil votos en Córdoba para la Cámara por el Partido Liberal. Y subió a 72 mil votos en 2022.

Su presidencia de Cámara es producto de una eficaz tarea al servicio de Gustavo Petro; en 2018, cuando el liberalismo cerraba filas con Duque para segunda vuelta, Calle gritaba su respaldo a Petro. Y con todo el poder familiar Calle Aguas en Montelíbano, municipio donde opera la multinacional minera Cerro Matoso (mucha plata de regalías para la corrupción de alcaldes), Petro logró el 70% de los votos en 2018 y más del 80% en 2022.

El rico Montelíbano donde 4 de cada 10 familias están en pobreza.

Tan estrecho el lazo Calle – Petro que este invitó a votar por Andrés blandiendo la bandera roja en tarima en 2022, pese a que el Pacto Histórico tenía lista propia a la Cámara por Córdoba, doble militancia prohibida legalmente y que genera nulidad electoral; no habrá ninguna consecuencia pues en Colombia los presidentes gozan de inmunidad e impunidad.

Andrés David es abogado y politólogo de la Pontificia Bolivariana, con especialización en la Externado y Maestría en Gestión Ambiental en Barcelona. Pareciera que las clases en España no fueron eficaces pues la CVS, autoridad ambiental de Córdoba, declaró “infractores ambientales” a él, su mamá Carmen y su hermano Gabriel (candidato a la Gobernación), los multó con $35 millones y les dictó varias órdenes por construir una casa en un humedal.

Como Pedro con Jesús, Andrés David dijo más de tres veces no conocer al Ñoño Elías y menos a Musa Besaile, pese a que la esposa de este último fue invitada especial a su elección en la Cámara. A voz en cuello, como si se tratara del Ñoño del Chavo del Ocho y no del mega corrupto Bernardo Miguel Elías y su socio Besaile, Calle Aguas afirmó que no podríamos encontrar ninguna foto de él con el Ñoño. Pues las encontré y publiqué, felices en campaña y en el matrimonio de “mi doctor” Ñoño.

Un mozalbete que reportó en 2021 un patrimonio líquido cercano a $1.000 millones, un fideicomiso de $900 millones y negocios de ganadería, agricultura, construcción y alquiler de maquinaria. Incumpliendo la ley, aún no reporta sus datos de 2022.