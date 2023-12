Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

Señor Pablo Gárces Vásquez:

Le escribo como madre de dos niños pequeños, a quien le duele lo que está pasando en el Hospital General de Medellín (HGM). La situación en los servicios pediátricos es crítica e insostenible. Los médicos pediatras no saben cómo actuar ante la escasez de insumos pediátricos necesarios para la atención. La inseguridad en el servicio los ha llevado al cierre de siete camas de cuidado básico neonatal y ocho camas UCI neonatal. A esto se suma la baja disponibilidad de camas de hospitalización neonatal en la ciudad por el cierre de servicios pediátricos y de obstetricia en otros hospitales, como Metrosalud.

Le recuerdo que el HGM es de tercer nivel y atiende a la población infantil, en su mayoría régimen subsidiado; a población remitida del Choco, indígenas y migrantes de Venezuela sin seguridad social. Atiende niños de oncología para diagnóstico y quimioterapia; niños con infecciones graves que requieren manejo por varias especialidades; niños con enfermedades neurológicas, niños con enfermedad renal terminal que requieren diálisis y niños que necesitan cirugías complejas. Ante la poca disponibilidad de camas pediátricas en la ciudad los neonatos no tendrán donde ser atendidos.

Señor Contralor, necesitamos entender en qué se han invertido los recursos del Hospital y por qué no hay siquiera papel higiénico para los pacientes. La situación es tan grave que los ventiladores mecánicos para UCI - Pediátrica se encuentran inhabilitados, no hay válvulas respiratorias y no cuentan con equipos fotosensibles para la administración de nutrición parenteral en una unidad que tiene bebés de menos de 1.000 gramos, donde su vida depende de ello. ¡Esto es inaceptable!

Según se ha informado al personal médico, no hay hechos irregulares en la contratación, pero, si todo está bien en las cuentas ¿para dónde se ha ido la plata? La única respuesta que reciben los pediatras que solicitan insumos y trabajan “hasta el cansancio” las 24 horas del día sin que les paguen es que el Hospital no tiene dinero para cubrir proveedores, que tienen una deuda gigante con Savia Salud y que las EPS no pagan.

Usted es el ente de control fiscal más importante de la ciudad y se le encomendó este control hasta 2025. Ponga el ojo en el HGM, concéntrese en la situación pediátrica. No se olvide que los derechos fundamentales de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (artículo 44 Constitución Política). Revise, investigue, haga lo que tenga que hacer, pero la plata de la salud de los niños no puede seguir perdiéndose y seguir concluyendo que todo está bien.

No puedo ocultarle que esta situación me descompone como madre y mujer. No puedo dejar de pensar en lo que siente esa chica próxima a dar a luz o la mamá de un niño enfermo ante la incertidumbre de no saber si encontrará un lugar digno para su parto o equipos médicos y personal pediátrico necesario para la atención de su niño enfermo.

Señor Contralor, solo le pido que actúe de forma autónoma e independiente, que realice una auditoría financiera y presente a la ciudadanía un informe técnico que dé cuenta para dónde se ha ido la plata de los niños enfermos de Medellín.

¡Estamos en navidad, déle a los niños este regalo!