Por Caty Rengifo Botero - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Recientemente, tuve el privilegio de presenciar un hito para nuestro país: la creación del AI Lab -Laboratorio de Inteligencia Artificial-, una iniciativa que articula la academia, el sector privado y el sector público en aras de promover la democratización de la tecnología. Pero, ¿qué significa realmente democratizar la tecnología y en especial la Inteligencia Artificial (IA)? En esencia, se trata de hacer que las herramientas y conocimientos tecnológicos estén al alcance de todos, permitiendo que la información y los recursos lleguen a más personas.

La conversación sobre la democratización de la IA no es un tema de menor importancia, de hecho, es quizás el eje fundamental cuando estamos hablando de innovación, transformación y productividad. No basta con innovar si las personas no pueden acceder a los beneficios de las nuevas creaciones. Un avance tecnológico que no se traduzca en una mejora de la eficiencia en la vida cotidiana de alguien tiene poco sentido. El éxito de internet, por ejemplo, no solo se da por el simple hecho de poder conectar dos puntos: su éxito reside en la capacidad de conectar un vasto universo de individuos, permitiéndoles ser más eficientes tanto en su vida personal como en el ámbito empresarial y profesional.

La conversación sobre la democratización debe ir mucho más allá de la capacitación individual y la creación de talento especializado, la misma es sólo posible cuando de manera paralela a la capacitación se fomenta la adopción de estas herramientas para lograr un beneficio generalizado en la sociedad. Esa adopción temprana promueve el desarrollo de las empresas al fomentar la productividad y gestionar la eficiencia desde el uso de estas. En otras palabras, la democratización sólo es posible cuando logramos un ciclo completo de adopción tecnológica, en el que el uso se soporta en la capacitación y el requerimiento de capacitación viene motivado por el aumento en el uso. La verdadera esencia de la democratización radica en la integración efectiva en la sociedad y el mundo empresarial. De ahí que la inclusión de las Pymes en la ecuación de integración sea primordial. Las Pymes en Colombia constituyen el 99% del sector empresarial y generan el 78% del empleo, por lo que iniciativas como la del AI Lab aciertan al enfocar su estrategia de democratización en el fortalecimiento y adopción de la IA. Este enfoque permitirá que el sector empresarial pueda usar las soluciones tecnológicas para aumentar su productividad al mermar las brechas de tiempo, reducir los costos de operación y disminuir las barreras de entrada al mercado, al mismo tiempo que potencializa la competitividad, crea empleo y dinamiza el desarrollo económico del país.

La democratización de la Inteligencia Artificial nos permite dar un paso más hacia un futuro tecnológico inclusivo y beneficioso para todos. Un futuro en el que todas estas herramientas se utilicen de manera efectiva y se integren en la vida cotidiana de las personas y en el funcionamiento de las organizaciones. Solo entonces podremos aprovechar plenamente el potencial transformador de la tecnología en beneficio de la sociedad en su conjunto.