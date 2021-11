Por Íñigo Domínguez

En un palacio de Palermo hay un fresco del Quattrocento muy impresionante, se llama “El triunfo de la muerte”. En él aparece un siniestro esqueleto a caballo que arrampla con todo. Nobles, burgueses, mendigos, sus flechas alcanzan a todos, no se libra nadie. Es una idea descorazonadora con un origen epidémico: la peste negra. Llegó a Europa en 1347, con un barco genovés que venía de Oriente, atracó en el puerto de Mesina e importó una bacteria que hasta entonces era una rareza de las ratas mongolas. Hasta ese momento, el mundo tenía cierto sentido. Pero la peste no se andaba con miramientos, no distinguía. Algo de esto nos ha pasado, también creíamos tener todo bajo control. Ahora bien, hay cosas que no cambian. Entonces les echaron la culpa a los judíos. Hoy casi todos nuestros males son culpa de los inmigrantes. Nos asustan tanto que ya es la nueva arma maléfica contra Occidente. Miren la frontera entre Polonia y Bielorrusia, con una muchedumbre de temibles adultos y niños muertos de hambre y frío. La Unión Europea se ha inventado un concepto encantador: no es pobre gente, eso obligaría a alguna reacción humana; no, forman parte de un plan y esto es una “agresión híbrida”, y entonces estas personas ya no se sabe bien qué son, una especie de torpedos humanos o extras de un reality geopolítico. Todos entendemos lo que quieren decir los dirigentes de la UE, y estas personas no están ahí porque sí. Están siendo utilizadas y detrás hay un diseño mezquino y deleznable, pero qué esperaban de un dictador bielorruso bigotudo. Lo que uno espera luego de la UE es que no se ponga a la misma altura, inventándose esos palabros, borrando a los seres humanos del paisaje. Porque denunciar que Bielorrusia pisotea los derechos humanos y que luego Polonia se pase por el forro la Convención de Ginebra, cazando a inmigrantes por el bosque para echarlos del país, queda un poco raro.

Lo interesante es ver cómo nos conocen estos Estados autoritarios y escasamente democráticos, cómo leen nuestras contradicciones, lo tontos que les debemos de parecer. Lo que nos asusta son los pobres, no queremos verlos ni sabemos qué hacer con ellos. Pones a unos inmigrantes a la puerta de un país europeo y todos los demás empiezan a pasar de él, es un problema suyo. A su vez, los energúmenos fascistoides de ese país y los demás comienzan a sacar pecho. Todos los troles y agentes enemigos deben de tener un post-it en el ordenador con un esquema: gente asustada + inmigrantes + populismo = extrema derecha y democracia en crisis. Con esa simple fórmula pueden hacerse maravillas. ¿Se imaginan una reunión de los servicios secretos de los malos? “¡Lancemos 1.000 inmigrantes sirios en paracaídas en el centro de Madrid!”. Deben de pensar que está chupado desestabilizarnos.

Modestamente, tengo una propuesta, también híbrida: abrir una autoescuela en la frontera polaca. Sí, sí, podrían coger a esos 4.000 iraquíes que están en la frontera bielorrusa y darles un cursillo de camioneros, porque ¿no habíamos quedado en que nos hacen falta 400.000, 100 veces más? Es más, casi estaríamos deseando que hubiera efecto llamada. Aunque entonces dejarían de mandárnoslos, para fastidiar. Cómo nos marean.