Colombia: ¿apertura comercial destructora?

El destacado columnista del diario Portafolio, el economista Sergio Calderón Acevedo, en una excelente entrevista del pasado 7 de febrero, presentó en el programa radial La Hora de la Verdad algunas cifras que revelan la crisis de nuestra Balanza Comercial, reflejada en su elevado y continuo crecimiento deficitario, el cual cerró el año 2019 con menos US$ 12.000 millones, el peor faltante de nuestra Historia.

Con base en cifras del Banco Mundial, afirmó Calderón, que las exportaciones colombianas alcanzaron en 2019, la alarmante cifra de 1.211 US$/habitante, comparada con los US$ 2.104/habitante de América Latina. Más dramático aún, entre los 17 países latinoamericanos, ocupó Colombia el puesto 12 en exportaciones por habitante, superamos tan solo al Salvador, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

De acuerdo con el Banco Mundial, el promedio de las exportaciones/habitante en 2019 de los países con ingresos altos fue de US$ 18.000, el de los de ingresos medios US$2.383 y el de los de ingresos bajos US$ 1.287. Chile: US$ 5.200/hte. Costa Rica: US$ 4.300/hte.

La amarga realidad de la economía colombiana es que nuestros sectores reales, los que exportan con valor agregado, están estancados, a saber: la manufactura, la agricultura, la minería y la construcción. Entre tanto, crecen aceleradamente las importaciones de bienes que se pueden y se deben producir en el país, como el maíz, los fríjoles, el calzado, las confecciones... Prueba de esto radica en recordar que ascendieron las exportaciones industriales de Colombia en 2007 a la suma de US$ 11.000 millones, para desplomarse en 2019 hasta los US$ 9.000, en lugar de haber crecido.

Coincido con Calderón, China nos está inundando y acabando con la industria nacional. Nuestro Gobierno debería haber tomado ya medidas eficaces para impedir las competencias ilegales con subsidios, “dumpings”, monedas devaluadas y dineros ilícitos.

Apremia reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC). La India propone reformar la manera como se solucionan los conflictos en la omnipotente oficina de Apelaciones en Ginebra. Donald Trump censura que países como China y México se hayan declarado como pobres países en la vía del desarrollo, en forma unilateral, para impedir las importaciones que ellos estiman los afectan y con el fin de poder ensamblar bienes con partes importadas y afirmar que fueron producidos totalmente por ellos.

Algunos críticos opinan, y quien escribe los apoya, los estatutos de la OMC son ilegibles, ambiguos, extensísimos, tanto que los países en desarrollo no disponen de expertos capacitados para representarlos en la solución de los conflictos.

No podemos continuar siendo los ingenuos que, por respetar unos acuerdos comerciales sesgados, los que interpretan los vivos y poderosos a su amaño, vayamos a continuar destruyendo el empleo de nuestras modestas industrias.