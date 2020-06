¿Cómo estamos luego de 90 días encerrados?

Por Rodrigo Álvarez Peláez

Cuando se tuvo conocimiento del coronavirus, en enero o febrero, era aceptable que la primera medida a tomar fuera el confinamiento de la población. No se sabía mucho de este virus y China estaba escondiendo la información. El sistema médico no estaba preparado; no había suficientes camas UCI y no se conocían tratamientos apropiados. Era necesario proteger a la población y en especial a los ancianos considerados los más vulnerables, mientras se tomaban medidas urgentes....