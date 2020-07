De qué familia eres

En la última novela de Eduardo Sacheri, “Lo mucho que te amé”, me detengo en una frase que dice Mabel, una de las hermanas de Ofelia que es quien cuenta todo ese entramado de amor y familia. “Mabel dice que no solo nos marca la familia en la que nacemos, sino también el momento que vive esa familia cuando nacemos”. Le doy vueltas y vueltas, porque su tono se me asemeja a un principio que he leído muchas veces y me encanta: “Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz lo es a su manera”,...