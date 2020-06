De viejos y abuelitos

Me solidarizo con quienes han manifestado incomodidad porque el presidente Duque nos llamó abuelitos a quienes la cuarentena nos ha dado la casa por reclusión. La de Duque fue, a mi juicio, una de esas inesperadas ofensas que a veces recibimos camufladas en eufemismos, delicadezas y otras fementidas ternuras.

Pues sí, hemos llegado a viejos. Pero que alguien que no es mi nieto me quiera llamar “nonno”, como tan deliciosamente llaman los italianos a los abuelos, no es precisamente un gesto que merezca...