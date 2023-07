Por Armando Estrada Villa - redaccion@elcolombiano.com.co

El panorama de la democracia en el mundo es preocupante en grado sumo. Después del crecimiento que experimentó a raíz de la caída del Muro de Berlín, en la actualidad presenta un franco declive, tal como lo demuestran los serios estudios realizados por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist y V-Dem del Instituto de la Universidad de Gotemburgo en Suecia.

De acuerdo con The Economist en el informe 2022, existen 24 democracias plenas, 47 democracias deficientes o imperfectas, 38 regímenes híbridos y 58 regímenes autoritarios, resultado obtenido después del análisis realizado en 167 países sobre el comportamiento de cinco indicadores: procesos electorales y pluralismo, estado de las libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas. A su vez, para V-Dem en el reporte 2022, hay 34 democracias liberales, 55 democracias electorales, 60 autocracias electorales y 30 autocracias cerradas, conclusión lograda gracias al estudio realizado en 179 países con base en cinco componentes: electoral, liberal, igualitario, participativo y deliberativo. Muestran estos datos que en la actualidad hay más regímenes no democráticos que democráticos, 96 entre 167 para The Economist, y 90 entre 179, según V-Dem.

Antaño los dictadores conquistaban el poder por medio de golpes de Estado o tomas revolucionarias del poder, como, por ejemplo, Augusto Pinochet en Chile, Rafael Videla en la Argentina, Anastasio Somoza en Nicaragua, Leonidas Trujillo en República Dominicana, Raúl Castro en Cuba y Mao en China. Hogaño los autócratas llegan al poder porque triunfan en elecciones competitivas, libres y justas, pero una vez elegidos reforman a su antojo y capricho las reglas y procedimientos con los que accedieron al poder.

De esta manera, presidentes escogidos en su primer mandato democráticamente como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, Narendra Modi en la India, Jaroslaw Kaczynski en Polonia, Viktor Orbán en Hungría, entre muchos otros, han desmantelado en sus países el sistema democrático. Es indiferente que estos mandatarios sean ideológicamente unos de izquierda u otros de derecha, pues la democracia es frágil ante la actividad destructora de las ideologías extremas, ya que así tengan ideas antípodas ambas la han vulnerado. Como acertadamente lo dicen Steven Levistsky y Daniel Ziblatt (Ariel, 2018) en su libro Cómo mueren las democracias: “En la actualidad, el retroceso democrático empieza en las urnas”.

Lo que explica el crecimiento y consolidación de tantos gobiernos autocráticos e híbridos, es la aplicación de las metodologías que explican en sus libros Ocaso de la democracia La seducción del autoritarismo Anne Applebaum y La revancha de los poderosos Moisés Naím, que se sustentan en el populismo, la posverdad y la mediana mentira, la polarización fortalecida mediante el empleo de las modernas tecnologías, la equivalencia moral y la atracción de intelectuales y juristas por medio de prebendas y privilegios.

Los dictadores o autócratas actuales simulan ser de verdad demócratas y, por ello, normas y procesos como la constitución, la separación de poderes, la celebración de elecciones y el funcionamiento de pesos y contrapesos continúan aparentemente vigentes. Y es que, en forma tenue y suave, poco a poco, van reformado la constitución, ajustándola a sus intereses hasta privarla de significado y atributos. Para satisfacer sus aspiraciones se apoderan de los órganos de control, hostilizan, amedrentan, desprestigian y arrestan a líderes de la oposición y subvierten para su beneficio las reglas de juego propias de la democracia.