Por Diego Aristizábal - desdeelcuarto@gmail.com

Hay libros que no quisiéramos leer, que duelen con tan solo ver la imagen de la portada, con el título contundente que busca dejar en limpio lo que la justicia, o la injusticia más bien, ha enlodado. Abusos de poder, la mano oscura, “la orden de arriba”, “al viejo lo querían cocinar. Esa era la petición y la consigna”. Hay libros que de entrada no quisiéramos leer porque no son irreales, son hechos expuestos que comprometen nuestra justicia, o injusticia, colombiana, nos hacen temer porque en este círculo de los hilos de poder no siempre prevalece la buena fe, el deseo de las claridades, hay arbitrariedades, venganzas y unas dudas que perturban apenas nos vamos hundiendo en el pantano: ¿en quién confiar?, ¿quién de verdad nos protege en este país para que se de un proceso justo y reparador?

Hay libros que no quisiéramos leer, que ojalá no hubieran tenido que ser escritos, uno de esos, para mí, es el que justo acabo de terminar, Recuperar tu nombre, del escritor Juan Álvarez, una historia que asusta, que duele, que emputa, que va entretejiendo cómo puede comportarse el sistema judicial de nuestro país. “Las preguntas que aquí planteo no son para mí especulaciones despreocupadas que se desprenden de manera natural de la trama de la historia. Todo esto es personal. Lo es en el legítimo sentido de querer comprender qué fue lo que erosionó la vida pública y laboral de mi padre y estuvo a punto de rompernos como familia”, dice el autor.

El 21 de julio de 2017, Francisco Fernando Álvarez Morales fue imputado en una sala de los juzgados de Paloquemao por los delitos de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, un acto de comunicación en el que la Fiscalía solicitó también la medida de aseguramiento más severa que existe, ‘detención preventiva en establecimiento de reclusión’. “Entre el inicio del acto de comunicación de la Fiscalía y la materialización de la detención preventiva de mi padre pasaron cinco días. El entonces Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Contratación de Bogotá, de la Fiscalía General de la Nación, duró cinco años y medio investigándonos hasta la saciedad. Interceptándonos, exigiéndonos hasta la última colilla de cheque para explicar hasta el último de nuestros gastos. Acosándonos, amenazándonos. Nunca encontraron que mi padre se hubiera robado un peso. Lo acusaron entonces de haber favorecido a un tercero para que ese tercero se quedara con una plata y, sin embargo, a ese tercero, al sol de hoy, nunca lo vincularon al proceso. ¿Por qué?”.

En este libro, Juan relata detenidamente el limbo en el cual fue arrojado su padre, y toda la familia, y las razones y consecuencias de estas acciones abusivas de parte de funcionarios del ente acusador. Recuperar tu nombre es una historia que deja sin oxígeno, no necesariamente por los intríngulis jurídicos que hay que intentar comprender para defenderse, sino porque en un país como el nuestro todos estamos expuestos a caer en un pantano pútrido que nos descompone como seres humanos.