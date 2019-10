Cuando en un grupo dicen que no se puede hablar de política es algo que asombra. Pues el problema no es el tema en sí, sino la intolerancia de las personas que conforman dicho grupo.

Cuando uno debate un tema no debe esperar que la otra persona cambie de opinión, pero tampoco debe tratarla como si fuese ignorante y es lo que, en la práctica, pasa muy regularmente.

Es impresionante cómo está de polarizado el país que ya las personas piensan que si uno no apoya a Uribe es izquierdista, pero no es gratuito que uno de los principios geopolíticos ingleses que mueven el mundo y quizás el más importante sea “Divide y vencerás” y aquí en Colombia sí que lo saben aplicar, no más veamos lo que sucedió en el Frente Nacional, donde el pueblo se mataba por un “color” y los mismos Tío Rico Mc Pato dirigían y se repartían el país.

Puedo decir que ni apoyo a la derecha extrema que son los zorros que se hacen pasar de ovejas para atacar al rebaño desprevenido, ni apoyo a la izquierda que busca una supuesta igualdad que no existe en un contexto en el que el ser humano es egoísta por naturaleza.

Pero en medio de una división tan extrema, el centro queda apartado.

Lo peor de todo esto es que las discusiones que se crean son basadas en la doxa, es decir, pura opinión o chisme; ya que no están sustentadas en ningún argumento.

Y si me preguntan que si en mi país hay democracia respondería con certeza que no, pues la democracia la conforman seres pensantes y no personas influenciadas por x o y doctrina.

