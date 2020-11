El bicho y yo

Lo admito, he pasado la covid-19. Como Trump, pero con más clase. No crean que me he reservado la información por miedo al qué dirán o por descuido. Nada que ver. Hace solo dos semanas que me enteré de forma casi fortuita de que tenía anticuerpos contra el bicho. Ocurrió en Valencia, durante un congreso de altos empresarios al que acudió el Rey de España. Con motivo de la presencia de personalidades cuyos sueldos anuales superan con creces los emolumentos de una vida entera para el común de los mortales,...