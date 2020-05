El coleccionista de silencios

Hace poco, en una conversación con Vicente Durán Casas, me recomendó una historia de Heinrich Böll, “Los silencios del doctor Murke”, qué ganas me dieron de leerla mientras me contaba en resumen el sentido del relato. Murke trabajaba en una emisora y era demasiado joven y se consideraba lo suficientemente culto para que la palabra odio le resultase grata. Murke sentía un extraño temor al subirse al ascensor de la emisora y por eso no se bajaba en el segundo piso, donde estaba su despacho, sino que...